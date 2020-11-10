По факту крушения российского вертолета Ми-24 возбуждено уголовное дело - генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, девятого ноября около 18:30, в результате нанесения удара по российскому вертолету Ми-24 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы скончались два, получил ранения один военнослужащий.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, по факту в Генпрокуратуре было начато расследование. В целях полного, объективного и тщательного расследования обстоятельств инцидента 09.11.2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух или более людей, а равно совершенные в военное время или в боевой обстановке), проведение расследования поручено Военной прокуратуре Нахчыванской АР.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по выявлению и привлечению виновных по данному делу.

В связи с фактом, генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев направил генпрокурору России Игорю Краснову официальное письмо, между ними состоялась телефонная беседа.

Во время телефонного разговора Генеральный прокурор, выразив соболезнования российскому коллеге в связи с гибелью пилотов в результате происшествия, пожелал выздоровления раненому военнослужащему, а также проинформировал коллегу о начатых следственных действиях по уголовному делу и заверил в проведении полного, объективного и всестороннего расследования.

Генеральный прокурор России, в свою очередь, отметил, что по факту российская сторона также возбудила уголовное дело и приступила к расследованию, а также подчеркнул, что проведение расследования в координированной с Генеральной прокуратурой Азербайджана форме способствует повышению эффективности работы.

Игорь Краснов выразил признательность за незамедлительную реакцию азербайджанской стороны на инцидент и принятие необходимых мер.

Генеральный прокурор России выразил удовлетворение в связи с подписанным 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, отметил, что исполнение отраженных в заявлении положений будет служить интересам сторон, в том числе азербайджанского народа. Генпрокурор также выразил надежду на то, что размещение миротворческих сил в регионе сыграет эффективную роль в установлении мира и спокойствия.

Кямран Алиев и его российский коллега выразили уверенность в том, что тесное сотрудничество и дружественные отношения между прокуратурами наших стран будут и впредь успешно развиваться.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)