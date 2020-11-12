Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта выгодно всем сторонам - глава МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Подписание трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта выгодно всем сторонам.

Об этом в четверг сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.