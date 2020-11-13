Германия выделила 2 млн евро на деятельность МККК в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Правительство Германии до конца 2020 года выделило 2 млн евро для деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в Карабахе.

Об этом говорится в информации посольства Германии в Азербайджане, размещенной на странице в "Facebook", сообщает в пятницу Trend.

По словам посла Вольфганга Манига, при сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста, Общества Красного креста и Красного полумесяца будет оказана помощь людям, попавшим в гуманитарное чрезвычайное положение в результате карабахского конфликта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)