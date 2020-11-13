Россия работает с Азербайджаном, чтобы стать наблюдателем в Движении неприсоединения - МИД

БАКУ/Trend/ - Россия прорабатывает в плотном контакте с Азербайджаном как с действующим председателем Движения неприсоединения вопрос получения Россией статуса наблюдателя в этой организации.

Как передает Trend, об этом сегодня на брифинге сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.



Она отметила, что в последние годы у России сложилось весьма тесное взаимодействие с Движением неприсоединения: «Прежде всего этому способствует близость и совпадение подходов России и государств-членов Движения по вопросам международной повестки дня. На этом фоне повышение статуса России представляется логичной инициативой и очевидно, что ее реализация сопряжена с выполнением ряда организационных, процедурных требований, предусмотренных уставными документами Движения».