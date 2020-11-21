Эксперты ИСЕСКО готовы к исследовательским визитам на освобожденные территории Азербайджана - гендиректор

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра Анар Керимов провел онлайн-встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом.

Как сообщили Trend в министерстве, в ходе встречи Анар Керимов проинформировал собеседника об освобождении героической азербайджанской армией города Шуша, который является колыбелью азербайджанской культуры и на протяжении почти 30 лет находился под армянской оккупацией, а также подчеркнул значимость этого события для исламской и мировой культуры.

Он отметил, что в результате оккупации Карабахского региона был полностью разрушен ряд городов, разграблены все культурные ценности, варварски уничтожены исторические памятники и культурные учреждения, были осквернены мечети. Керимов добавил, что минкультуры подготовило специальный план действий по возрождению культурной среды на освобожденных территориях, восстановлению памятников, музеев и различных учреждений культуры.

Поздравив азербайджанский народ с этой исторической победой, Салим бин Мухаммед аль-Малик сказал, что ИСЕСКО с первых дней выразила свою полную поддержку Азербайджану и отметила, что является партнером в разработке совместного рабочего плана по сотрудничеству в этой области. Он также сказал, что эксперты ИСЕСКО готовы организовать исследовательский визит на эти территории.

В ходе встречи Анар Керимов рассказал о важности долговременного сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, подчеркнул, что это сотрудничество представляет большое значение для нашей страны. Он отметил, что в настоящее время некоторые СМИ проводят предвзятую и клеветническую кампанию против Азербайджана, и довел до внимания, что желательно, чтобы такая международная организация, как ИСЕСКО, более активно поддерживала справедливую позицию Азербайджана.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживал все проекты, реализованные ИСЕСКО до настоящего времени согласно соответствующим поручениям руководства страны, и впредь будет оказывать поддержку.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам защиты культурного наследия, развития народных ремесел, дальнейшего развития инициативы «Бакинский процесс», визита генерального директора ИСЕСКО в Азербайджан и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)