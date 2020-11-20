Агдам находится под полным контролем армии Азербайджана - Руфиз Хафизоглу дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" ОАЭ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend продолжает беспрерывно информировать международную общественность о событиях в Нагорном Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе интервью телеканалу "Аль-Арабия" Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сообщил, что Агдамский район находится под полным контролем армии Азербайджана.

Главный редактор отметил, что освобождение Агдама крайне важно для Азербайджана, как и освобождение от оккупации других территорий.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)