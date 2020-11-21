Бинали Йылдырым поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Бывший премьер-министр Турции, бывший председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Господин Верховный главнокомандующий.

Мы с большой гордостью и волнением следили за борьбой, начатой под руководством Вашего превосходительства братским Азербайджаном во имя освобождения своих оккупированных территорий.

Хочу отметить, что уверенная, решительная и смелая борьба, осуществленная Вами для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, подарила новое вдохновение и надежду как Азербайджану, так и всем тюркским народам. Цели и идеи выдающегося государственного деятеля, покойного Президента Гейдара Алиева реализуются под Вашим лидерством. Так, завершилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель, еще более укрепились основы турецко-азербайджанского единства.

Дорогой Брат, во время визита в Вашу страну 2 ноября, совершенного с целью демонстрации всему миру нашей моральной поддержки азербайджанского народа, идущего вперед под лозунгом "Одна нация, два государства", и Вашего превосходительства, мы были встречены с высоким гостеприимством. Сердечно благодарю Вас за то, что приняли меня и моих друзей. Наряду с этим, широкое освещение наших встреч в азербайджанских, турецких и даже международных медиа стало наглядным свидетельством выражения "У одной нации не может быть две диаспоры".

Хочу, чтобы Вы знали – во главе с нашим Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Ваши турецкие братья в Анатолии всегда находятся и впредь будут находиться рядом с Вами в Вашей справедливой борьбе.

Вы продемонстрировали силу Азербайджанской армии и поставили на колени оккупационную армянскую армию. Таким образом, Вы показали всему миру истинность выражения "Карабах - это Азербайджан!".

С Победой Вас! Да хранит Аллах Азербайджан и наших азербайджанских сестер и братьев!", - говорится в поздравительном письме.