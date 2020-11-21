Визит министра иностранных дел Ирана в Азербайджан отложен

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан и Россию переносится.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, в течение недели будут проведены чрезвычайные правительственные заседания по госбюджету на следующий год, на которых должны будут присутствовать все министры и члены правительства. В связи с этим визит главы МИД Ирана в Баку и Москву отложен.

Отметим, что 19 ноября пресс-секретарь МИД Ирана сообщил о том, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 23-24 ноября совершит визит в Россию и Азербайджан.