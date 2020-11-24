БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок аттестации служебной деятельности госслужащих.

Как передает во вторник Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в закон Азербайджана "О государственной службе", который в третьем чтении был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно предлагаемым поправкам, в закон предлагается внести статьи 17.4-1 - 17.4-3, 17.7 и 17.8 следующего содержания: государственному служащему может быть присвоен более высокий (следующий) квалификационный разряд без учета требований, установленных частью первой статьи 17.3 и статьей 17.4 настоящего Закона, в следующих случаях - за образцовое выполнение служебных функций и высокие достижения в работе по результатам аттестации; при назначении на государственную должность более высокой квалификации.

В порядке, предусмотренном статьей 17.4-1 настоящего Закона, государственному служащему может быть присвоен досрочный квалификационный разряд по истечении не менее половины срока службы в его текущем квалификационном разряде. В случае, предусмотренном статьями 17.4–1.1 настоящего Закона, досрочное присвоение квалификационного разряда допускается только один раз за период службы государственного служащего. Статья 17.4-1.2 настоящего Закона может применяться в случае, когда государственный служащий назначается на должность, квалификация которой выше квалификации предыдущей административной должности на одну ступень. При присвоении степени квалификации государственным служащим учитываются их специальные, воинские и дипломатические звания. Приведение специальных, воинских и дипломатических званий в соответствие с квалификационными разрядами осуществляется в порядке, установленном органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно статье 25.2 настоящего Закона квалификационный разряд государственного служащего (за исключением квалификационных разрядов, присвоенных в соответствии с частью первой статьи 17.2 настоящего Закона) в качестве дисциплинарного взыскания может быть понижен на одну ступень, но только один раз в течение календарного года. Срок службы в квалификационном разряде, сниженном в этом порядке, исчисляется со дня подписания приказа о наложении данного дисциплинарного взыскания.

После обсуждений поправки были приняты путем голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)