БАКУ /Trend/ - Освобождение Кельбаджара - великая победа со стратегической, политической и экономической точек зрения.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом Кавказской политики Института Кавказоведения НАНА, доктор философии по истории Эльнур Кялбизаде.

По его словам, исторически и географически Кельбаджар всегда был связан с государствами, сформировавшимися на территории Азербайджана. В этом смысле территория играла роль моста в треугольнике Карабах-Гянджа-Ереван. В наше время Кельбаджар - естественная крепость между Азербайджаном и страной под названием Армения.

"Военные эксперты также считают, что военный захват Кельбаджара был чрезвычайно сложен и требовал больших ресурсов. Освобождение Кельбаджара без единого выстрела - это политическая победа Азербайджана и непосредственно Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Это и выполнение резолюции ООН, и исправление ошибок, допущенных в результате хаоса в военно-политическом управлении Азербайджана в начале 1990-х годов, а также показатель того, что военно-политическое решение нагорно-карабахского конфликта, предложенное Президентом Ильхамом Алиевым, является правильным путем", - подчеркнул Эльнур Кялбизаде.

Рассматривая важность Кельбаджара с экономической точки зрения, он добавил, что в современном мире, наряду с энергоресурсами, государства безжалостно борются за водные ресурсы.

Отметив, что Кельбаджарский район богат ресурсами как пресной, так и минеральной воды, ученый подчеркнул, что восстановление контроля над реками Тертер, Базарчай, Хачынчай, озерами Беюк Алагёль и Кичик Алагёль открыло широкие возможности для Азербайджана в вопросе водных ресурсов.

"Известно, что летом этого года, когда возникли проблемы с водными ресурсами, так называемый "режим" на оккупированных территориях и Армения пригрозили Азербайджану перекрытием рек. Эта угроза уже предотвращена", - отметил Кялбизаде.

Ученый добавил, что Кельбаджарский район также имеет большое значение с точки зрения продовольственной безопасности.

"В период оккупации полукочевым животноводческим хозяйствам Азербайджана был нанесен колоссальный урон. Пастухи, которые не могли использовать пастбища и альпийские луга на территории Кельбаджара, были вынуждены летом переводить свои стада на более мелкие пастбища некоторых других горных регионов. Это неизбежно негативно сказалось на развитии животноводства. С этой точки зрения, я думаю, что Кельбаджарский район вернет себе былую славу.

Азербайджанское государство также будет эффективно использовать туристические ресурсы Кельбаджара и этот район станет одним из главных туристических центров на Кавказе. Христианские храмы, принадлежавшие Кавказской Албании, находившейся на территории Азербайджана, образцы исламского культурного наследия, замки, мосты позволят развить исторический туризм; такие источники минеральных вод с лечебными и бальнеологическими свойствами, как Верхний Истису, Нижний Истису, Кешдек, Гарасу, Тутхун, Мозчай, Готурлусу - лечебного туризма; тот факт, что район является центром ашугского творчества - культурного туризма, а также высокие горные вершины способствуют развитию горного туризма", - подытожил Эльнур Кялбизаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)