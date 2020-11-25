БАКУ /Trend/ - При поддержке министерства обороны Азербайджана проведены встречи с отважными бойцами, возвысившими знамя победы в Отечественной войне, для них были организованы выступления мастеров искусств, представлены литературно-художественные композиции, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны.

В патриотических мероприятиях, проведенных под девизом «Спасибо за блистательную победу в Отечественной войне, азербайджанский солдат!» в освобожденных от оккупации Физулинском, Джабраильском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском районах и городе Шуша, сначала была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Автор проекта - заслуженный деятель искусств, персональный президентский стипендиат, полковник - Абдулла Гурбани рассказал о героизме и отваге, которую за 44 дня проявила победоносная азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, о единстве армии и народа, самоотверженности Верховного главнокомандующего и героических сынов, написавших новую историю побед.

С участием народного артиста республики Самира Джафарова, заслуженного артиста Джахангира Гурбанова и творческой группы Центра культуры и армейской идеологии имени Азии Асланова прозвучали патриотические песни, военные марши, воспевающие Верховного главнокомандующего, победоносную азербайджанскую армию и победу.

Бойцы аплодисментами встретили песни, написанные композитором Азадом Захидом на слова Абдуллы Гурбани.

В Шуше участники посетили дома-музеи основоположника классической азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, великого мастера Бюльбюля, могилу выдающегося поэта Моллы Панаха Вагифа, а также мечеть Гевхар- ага, крепость в городе Шуша, Джыдыр-дюзю и другие разрушенные историко-архитектурные памятники.

В доме Бюльбюля был проведен субботник, из репертуара певца исполнены романсы «Сенсиз», Севгили джанан» и ария из оперы «Кёроглу».

Патриотические мероприятия будут продолжены в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)