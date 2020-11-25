Село Цакури Ходжавендского района переименовано в село Хунерли

Политика 25 ноября 2020 19:12 (UTC+04:00)
Село Цакури Ходжавендского района переименовано в село Хунерли

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал закон о переименовании села Цакури Ходжавендского района в село Хунерли.

Согласно закону, село Цакури в составе сельского административно-территориального округа Чырагуз Ходжавендского района переименовывается в село Хунерли.

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