В Азербайджане внесены изменения в список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в "Список должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта", утвержденный Указом Президента Азербайджана № 391 от 3 марта 2011 года.

Как сообщает Trend, согласно указу в пункт 2.3 из "Списка должностных лиц, имеющих право на получение служебного паспорта", утвержденного Указом Президента Азербайджана № 391 от 3 марта 2011 года, исключаются слова "Секретариат Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности".