Членство в МГ ОБСЕ занимающей предвзятую позицию Франции недопустимо - депутат

БАКУ /Trend/ - Франция - это то государство, которое разгоняло акции своих граждан конными отрядами полиции, различными другими радикальными методами, что приводило к тому, что люди получали ранения, гибли. Ждать какой-либо справедливости, проявлений демократии от такой страны было бы бессмысленным.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в ходе обсуждения заявления протеста по поводу принятия Сенатом Франции резолюции о необходимости признания т.н. "НКР" сказал депутат Фазаил Агамалы.

Он отметил, что Азербайджану следует внести серьезные коррективы в отношения с Францией.

"Помимо этого, следует пересмотреть отношения между нашим парламентом и Сенатом Франции, торгово-экономические связи между двумя странами. Франция однозначно должна покинуть Минскую группу ОБСЕ, так как членство в МГ ОБСЕ страны, выступающей с предвзятой позиции, недопустимо", - сказал Агамалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)