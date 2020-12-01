Президент Ильхам Алиев: Интересно, какие условия сейчас может поставить Пашинян, который ставил семь условий

БАКУ /Trend/ - Кем были руководители Армении? На протяжении 20 лет бандиты – режим хунты Кочаряна-Саргсяна, а кто был в последние два с половиной года, армянский народ сам знает. Поезд ушел. Но все еще не поздно. Вы еще можете успеть на этот поезд, если будет наше разрешение, если будут обеспечены наши условия. После этого будет так, только так! Интересно, какие условия сейчас может поставить Пашинян, который ставил семь условий, и перед кем он может их поставить? Где эти 7 условий? Нет их.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Где условие о том, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым "Нагорным Карабахом”? Пошло к черту. “Нагорный Карабах – это Армения, и точка” – с таким воодушевлением, как герой он заявлял об этом в Ханкенди, и ему все аплодировали. И что? Карабах – это Армения? Пусть придет и скажет это. Карабах – это Азербайджан! Те, кто аплодировал ему, представители того криминального режима сегодня или уничтожены, или дезертировали. Они сами признают, что у них более 10 тысяч дезертиров. Он говорил, что они построят в Шуше – нашем историческом, древнем городе, нашей душе, нашем сердце – парламент так называемого “Нагорного Карабаха”. И где этот парламент? Мы разрушили, уничтожили его. Когда пьяным плясал в Джыдыр дюзю, надо было подумать, чем это кончится. Мы преподали ему урок. Мы подняли наш флаг в Шуше, во всех других городах и районах. Все убедились в нашей силе. Все увидели нашу мощь, нашу волю. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Это – кулак единства, кулак силы. Отныне Азербайджан будет идти только по пути развития и прогресса. Мы и впредь будем предпринимать практические шаги в деле армейского строительства, еще больше будем укреплять нашу армию. Все указания даны. Есть и воля, и опыт – незаменимый опыт. Сегодня все страны изучают опыт этой Отечественной войны. У нас есть и средства. Есть единство народа и власти. Мы показали, что являемся великим, гордым народом. Мы сокрушили врага. Сломали ему хребет, уничтожили. Это – историческая Победа. Она навечно останется в истории Азербайджана, как славная Победа!» - сказал Президент Ильхам Алиев.