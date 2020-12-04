Письма главе государства: Благодаря Вашей несокрушимой воли и решимости, мужеству армии Азербайджана мы ощутили радость победы

БАКУ/Trend/ - Президенту, Верховному главнокомандующему-победоносцу Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от жителей Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, и граждан братской Турции. Их письма проникнуты чувством радости и гордости в связи с исторической победой в Карабахской войне.

Trend со ссылкой на сайт главы государства приводит содержание некоторых из них.

Александр Орешников из Красноярска пишет: «Уважаемый господин Президент, моя воинская служба проходила в Азербайджане. В 1987-1989 годах я служил в воздушно-десантной дивизии 104-й гвардии, дислоцированной в Гяндже, тогдашнем Кировабаде. Мне довелось быть свидетелем и непосредственном участником трагических событий в Нагорном Карабахе. Страдания азербайджанского народа отдавались болью в моем сердце. Оккупацию Агдама в 1993 году я воспринял как личную трагедию, поскольку с этим городом у меня связаны самые теплые воспоминания. Поздравляю Вас и многонациональный народ Азербайджана с победой. Справедливость, наконец, восторжествовала. Искренне радуясь этому, уверен, что Ваша деятельность принесет мир и процветание в Нагорный Карабах. Желаю Вам и всему азербайджанскому народу мира и ясного неба над головой».

В письме жителя Ярославля Асмана Гусейнова говорится: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец! От себя лично и от имени азербайджанской общины Ярославской области поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с блистательной победой в войне за освобождение Карабаха, выражаю признательность Вам и доблестной армии Азербайджана. Благодаря сплоченности азербайджанской армии под Вашим командованием и народа сотни тысяч вынужденных переселенцев вернутся в родные края. Господин Президент! Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев Ярославля» 24 декабря 2011 года учредила Центр азербайджанской культуры и образования. При Центре действует музей Гейдара Алиева, библиотека, Национальный чайный дом и т.д. Деятельность нашего Центра способствует распространению азербайджанских реалий и ознакомлению с нашими национально-культурными ценностями. Мы всецело поддерживаем проводимую Вами внешнюю и внутреннюю политику. Проводя широкую деятельность среди наших сограждан, мы призываем их поддержать эту политику. Наша основная деятельность заключается в ознакомлении широких слоев населения с грандиозным наследием общенационального лидера Гейдара Алиева и деятельностью его преемника Ильхама Алиева. Господин Президент, мы гордимся Вами. Уверены, проживающие в Ярославле азербайджанцы всегда будут поддерживать Вас и Ваш политический курс».

Узеир Тапдыглы из Анталии пишет: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за все. Вы добились развития нашей страны, осуществили кадровые реформы, а затем освободили Карабах, о котором долгие годы тосковал наш народ. Я живу в Анталии и работаю сердечно-сосудистым хирургом. По мере возможности слежу за происходящим в нашей стране. Ваша деятельность, разумеется, значительно шире и масштабнее происходящего ныне. Вы претворили в жизнь сотни важных дел на благо народа, и эта созидательная деятельность продолжается. Я благодарю Вас за все. Азербайджанский народ стоит горой за Вами. Мы Вас очень любим. Не передать словами чувства, переполняющие мое сердце. Иншаллах, когда-нибудь встретимся, и я лично засвидетельствую Вам свое почтение».

Житель Агдама Керим Ягубов пишет: «Уважаемый господин Президент, я и моя семья более 27 лет живем в разлуке с нашим родным селом Илхычи. Благодаря Вам Карабахская земля, наш отчий край - Агдам освобождены от оккупации. Мы признательны Вам и нашей доблестной азербайджанской армии. В рамках программы самозанятости я намерен разводить в родном селе мелкий рогатый скот.

Сердечно поздравляю Вас с освобождением наших земель. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью!».

Кяльбаджарец Расим Алиев пишет: «Уважаемый господин Президент, Вы выполнили многотрудную миссию, освободив наши исконные земли от армянских оккупантов и вернув тем самым нашу гордость и самосознание. Перед врагом предстал сильный, могучий народ, не смирившийся с оккупацией своих земель. От имени всей моей семьи и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за подаренную нам радость победы. Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов. С Днем Победы!».

Этибар Бабабейли из Нахчывана пишет: «Господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец! Освобождение оккупированных районов в результате успешных боевых операций, проводимых доблестной азербайджанской армией с 27 сентября 2020 года, является результатом Вашего мудрого руководства на посту Верховного главнокомандующего вооруженными силами. Поздравляю Вас и азербайджанскую армию с освобождением Карабаха. Я горжусь Вами и нашей славной армией. Достойный преемник общенационального лидера Гейдара Алиева, Вы выполнили отцовский завет и освободили наши земли. Особо хочется отметить освобождение Шуши. Дорогой Президент, сообщив весть об освобождении Шуши с Шехидляр хиябаны, Вы вновь подтвердили, что являетесь достойным сыном азербайджанского народа, верным нашим духовным ценностям, настоящим патриотом. Ответ на вопрос, заданный в 1990 году аксакалами села Нехрам общенациональному лидеру Гейдару Алиеву о верном решении нагорно-карабахского конфликта, полностью соответствует воле и желанию великого лидера.

В результате Вашей целенаправленной, четко выверенной политики наша земля, которую захватывали и раздирали вражеские силы на протяжении последних двух столетий, вновь стала целостной и единой. Мы всегда мечтали о сухопутном сообщении между Нахчываном и Азербайджаном, Турцией и Азербайджаном, Турцией, Россией и странами мира через территорию Азербайджана. Ныне это - реальность. Могучий, непоколебимый Президент, непревзойденный Верховный главнокомандующий! Поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Азербайджана. В канун 9 ноября - Дня Государственного флага Вы подарили нашему народу неописуемую радость, сообщив весть об освобождении Шуши. От имени всей моей семьи и от себя лично поздравляю Вас и нашу доблестную армию с великой победой, желаю Вам и нашим отважным солдатам и офицерам, сотворившим историю, крепкого здоровья, долголетия и успехов. Преклоняюсь перед светлой памятью шехидов, выражаю соболезнование их семьям. Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Да здравствует Верховный главнокомандующий! Слава нашей армии! Да убережет Всевышний Вас, нашу армию, солдат и офицеров! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Да здравствует наша армия! Да здравствует Азербайджан! Карабах - наш! Карабах - это Азербайджан!».

В письме жителя Лянкярана Рустама Джафарова говорится: «Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас с освобождением наших земель от оккупации и великой победой. Освобождение оккупированных земель - результат Вашей неустанной деятельности во благо нашей страны. Пусть успех всегда сопутствует Вам. Да здравствует азербайджанская армия, да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!».

Аллахверди Гасанов из Бабекского района пишет: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец! Одержав блистательную победу над армянскими фашистами в Отечественной войне, Вы в то же время раз и навсегда подавили притязания армян на Нахчыван. Уважаемый Президент, доблестная азербайджанская армия под Вашим командованием освободила Карабах, одержав сокрушительную победу над врагом. Эта победа золотыми буквами вписана в историю Азербайджана. Господин Президент, эту победу сотворили Вы! Да хранит Вас Всевышний! Да здравствует наша победа!».

Наиля Багирова из Гянджи пишет: «Господин Президент, поздравляю Вас с великой победой. Эта война - дело чести, битва мужества. Народ по праву называет Вас полководцем, сотворившим историю, и Спасителем. Ваши выступления навсегда в наших сердцах. Ваше славное имя неразрывно связано с Азербайджаном. Вы навеки в истории Азербайджана и мира. Вы вернули азербайджанскому народу веру в себя, раскрыли такие качества, как самоотверженность, мужество, взаимовыручка и терпение. Я преклоняюсь перед Вами. Спасибо, господин Президент. Да хранит Аллах Вас и доблестную Азербайджанскую армию, одержавшую победу под Вашим командованием. Да упокоит Всевышний души наших шехидов!».

Кянан Гумбатлы из Бейлягана пишет: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, Вы достойно продолжаете великий путь, начатый общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Вы - умелый стратег, истинный политический лидер и военачальник. Поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с победой. Граждане Азербайджана, особенно представители молодежи, активно участвующие во всех спортивных соревнованиях и других направлениях общественной жизни в стране, были в авангарде одержанной нами победы. Мы всегда готовы принести пользу нашему народу, нации и государству. Деятельность добровольцев под Вашим началом принесут благо и процветание нашей стране. Мы готовы выступить по первому Вашему приказу».

Гюлистан Гахраманова из Сабирабада пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец, мы гордимся славной историей, написанной доблестной армией Азербайджана под Вашим командованием. Историческая победа вернула нам родной Карабах. Освобождение Карабаха укрепило нашу любовь и гордость за Родину. Горжусь тем, что являюсь гражданкой Азербайджана, неотъемлемой частью которого является освобожденный Карабах».

Рафига Алиева из Билясувара пишет: «Уважаемый Президент господин Ильхам Алиев, благодаря Вашей твердой воле миновали мучительные, кровопролитные дни нашего народа, продолжавшиеся почти 30 лет. Поздравляю Вас, наш народ и армию с великой победой. Радости нашей нет предела, мы поквитались с врагом за наших шехидов, освободив наши земли. Мы отдали свой долг перед светлой памятью наших шехидов. Это непередаваемые ощущения. Мы безмерно признательны Вам и нашей могучей армии. Верим, что под Вашим руководством наша страна будет процветать день ото дня, благосостояние нашего народа будет расти. Желаю Вам и всей Вашей семье крепкого здоровья и успехов. Слава азербайджанскому народу, да здравствует Верховный главнокомандующий!».

Житель Имишли Джебраил Ширалиев: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, от имени всей нашей семьи сердечно поздравляю Вас с освобождением могучей азербайджанской армией под Вашим мудрым командованием оккупированных территорий, желаем Вам крепкого здоровья и успехов во имя процветания нашей Родины. Господин Президент, Ваше имя навеки золотыми буквами вписано в славную историю победы. Мы безмерно признательны Вам за освобождение наших священных земель от гнусного армянского фашизма, палачей, далеких от гуманизма и цивилизованного мышления. Продемонстрировав несокрушимую волю, политическую мудрость и решимость, как на поле боя, так и за столом переговоров, Вы добились грандиозной победы, вернув азербайджанскому народу уверенность в себя, укрепив в наших сердцах веру и надежду к Верховному главнокомандующему. Мы гордимся вами! Да упокоит Всевышний души наших шехидов, отдавших жизни во имя свободы нашей Родины, преклоняемся перед священными душами шехидов. Желаем исцеления раненым солдатам. Карабах - это Азербайджан!».

Житель Абшеронского района Наги Мамедов пишет: «Уважаемый Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, пишу это письмо, а сердце так и трепещет от волнения. Никаких слов не хватит, чтобы описать достигнутые Вами успехи. Ваша успешная политика, присущие Вам сдержанность и дальновидность наглядно проявились в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Азербайджанский народ считает Вас своим лидером.

Сохранение стабильности в стране создало благоприятную почву для достижения успеха. Благодаря Вашей решительной и несокрушимой борьбе были разрушены планы внешних и внутренних сил, желавших подорвать стабильность в нашей стране и осуществить сценарий «цветных революций». Были обеспечены надлежащие условия для экономического развития. Снижение уровня инфляции, повышение минимальной заработной платы, реализация государственных программ социально-экономического развития регионов, улучшение благосостояния населения, многоплановая деятельность в сфере борьбы с коррупцией, развитие гражданской солидарности и другие успехи позволили нам преуспеть во внешней политике. Ваши успешные действия в Карабахской войне увенчались грандиозной победой. Весь мир увидел Азербайджан. Проявленная Вами решимость, прекрасная боеготовность азербайджанской армии являются примером для каждого. Мы гордимся вами! Азербайджанский народ очень любит Вас и стоит за Вами. Желаем Вам успехов. В заключение повторю слова общенационального лидера: «Горжусь тем, что я - азербайджанец!».

Мы гордимся тем, что являемся азербайджанцами. Благодаря Вам Азербайджан вновь стал целостным государством. Вы сотворили новую историю, над которой не властно время. Мы – жители села Нехрам безмерно признательны Вам. Да здравствует Верховный главнокомандующий! Да здравствует наша армия! Слава Азербайджану! Карабах – это Азербайджан!».

В письме кяльбаджарца Тофика Аллахвердиева говорится: «Уважаемый господин Президент, Верховный главнокомандующий-победоносец, от имени жителей Кяльбаджарского района и от себя лично хочу выразить Вам глубокую признательность. Вы положили конец нашей 27-летней тоске по Родине. Мы возвращаемся в края наших предков – родной Кяльбаджар. Это стало возможно благодаря проводимой Вами блистательной политике. Вы – триумфатор и победитель. Вы подарили нам рай на земле. Пусть Всевышний хранит Вас и всю Вашу семью!».

Житель Бейлягана Ниджат Гулиев пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец! Мой отец - Гулиев Бахшейиш Машаллах оглу участвовал в Первой Карабахской войне и героически погиб 16 марта 1994 года в боях за село Ашагы Вейсалли Физулинского района. Я жил мечтой поквитаться с врагом за отца. Победы, одержанные благодаря Вашей решительной политике и мощи нашей отважной армии, отозвались радостью и гордостью в моем сердце. Выражаю безмерную благодарность Вам и всем отважным солдатам нашей могучей армии. Мы отомстили за наших шехидов, их души сейчас обрели покой. Поздравляю весь азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!».

Анар Гаджиев из Шамкира пишет: «Уважаемый господин Президент, благодарю Вас и отважную азербайджанскую армию за одержанную победу. Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с великой победой. Написанная Вами Карабахская летопись вызывает гордость в сердце каждого из нас. Верховный главнокомандующий-победоносец, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Вас Аллах! Карабах - это Азербайджан!».

В письме жительницы Гянджи Шабнам Ярахмедовой говорится: «Господин Президент, многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, поздравляю Вас с победой во Второй Карабахской войне над армянскими оккупантами. Мы благодарны Вам и славной Азербайджанской армии за подаренную нам радость победы. Радость постучалась в двери каждого дома, пришла в каждый город и село. Мы одержали победу благодаря Вашей воли и решимости, несокрушимости армии Азербайджана. Спасибо Вам, господин Президент, Вы положили конец тоске, длившейся 28 лет. Карабах – наш, был и будет нашим. Мы гордимся тем, что у нас такой Президент и Верховный главнокомандующий как Вы. Пусть Всевышний хранит Вас и всю Вашу семью. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Верховный главнокомандующий! Карабах – это Азербайджан!».

Эмин Мамедов из Губы пишет: «Уважаемый господин Президент. Позвольте от имени всей моей семьи и от себя лично сердечно поздравить Вас с победой над армянскими оккупантами в войне за территориальную целостность нашей страны. Молю Всевышнего ниспослать Вам, нашим солдатам и офицерам крепкого здоровья. Верховный главнокомандующий-победоносец, Вы подарили каждому азербайджанцу счастье быть гражданином страны-победителя. Мы стали свидетелями доселе невиданного в нашей истории грандиозного процесса освобождения азербайджанских земель от заклятого врага. Отныне, пребывая в зарубежных странах, мы будем с гордостью ощущать себя представителями народа-победителя, до последней капли крови боровшегося за родную землю и освободившего родной край от подлого врага. Возможность наших вынужденных переселенцев вернуться на земли предков вызывает счастье в наших сердцах. Благодарю Вас и нашу доблестную армию за подаренное нам чувство гордости. Да упокоит Аллах души наших шехидов, ниспошлет терпения родителям усопших и исцеления раненым солдатам. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует целостный Азербайджан!».

Житель Гейгеля Рафик Тагиев пишет: «Уважаемый господин Президент! За минувшие два столетия наши земли не освобождались от оккупации. Раньше я мог только мечтать об освобождении Кяльбаджарского района. Вы претворили мои мечты в жизнь. Безмерно благодарю Вас за это. Начался новый этап в истории нашей страны и нашего народа. Мы больше не вынужденные переселенцы! С нетерпением ждем возвращения в родные края. Вы продемонстрировали всему миру, что наш народ горд и непоколебим. Честь Вам и хвала, господин Президент! Пусть Вам всегда сопутствует успех. Да здравствует, Верховный главнокомандующий! Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!».