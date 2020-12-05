Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями по вопросам выполнения заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)