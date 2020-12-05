Названа дата проведения военного парада в Азербайджане, посвященного Победе в Отечественной войне (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается подготовка к посвященному Победе в Отечественной войне военному параду, который пройдет 10 декабря.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на минобороны Азербайджана, в военном параде, который пройдет на площади Азадлыг, будут задействованы более 3000 человек личного состава, до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

На параде также будет продемонстрирована часть военной техники противника, взятая Азербайджанской Армией в качестве трофея в ходе Отечественной войны.

(Редактор: Натаван Эфендиева)