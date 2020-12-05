Делегация Палаты депутатов Италии посетила Гянджу (версия 2)

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ГЯНДЖА /Trend/ - Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари вместе с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Палаты депутатов Италии, посетил Гянджу, сообщает в субботу Trend.

В ходе визита состоялось посещение территории в Гянджи, подвергшейся разрушениям в результате ракетных ударов армянских ВС, ознакомление с последствиями военных преступлений Армении. Посла и членов делегации сопровождали депутаты от Гянджи.

Итальянским представителям была предоставлена информация о том, что Гянджа - второй по величине город Азербайджана, находящийся вдалеке от зоны, где велись боевые действия, в целом пять раз подвергался обстрелам армянских ВС. В результате ракетных обстрелов ночью спящего города погибли около 30 мирных жителей, среди которых 10 женщин, 5 детей и подростков, а также один младенец, более 120 человек получили ранения. Также было сообщено, что полностью разрушено более 20 домов, а более 100 жилых зданий и столько же других объектов получили серьезные повреждения. В результате ракетных обстрелов также пострадали исторические и религиозные памятники, образовательные и медицинские учреждения Гянджи.

Заместитель председателя Палаты депутатов Италии Этторе Росато отметил тяжелые последствия этой войны: "Здесь погибли ни в чем не повинные люди. В том числе погибли дети. Между Азербайджаном и Италией существуют дружественные отношения, и исходя из этого могу сказать, что мы так же будем экономически поддерживать Азербайджан".

Член Сената Италии, заместитель главы Ассоциации итальяно-азербайджанской дружбы Мария Ризотти сказала, что целью их визита является демонстрация солидарности с Азербайджаном: "Действительно, видеть эти разрушения собственными глазами - душераздирающе. Как свидетели того, что здесь произошло, мы постараемся довести эту информацию и до всех в Италии".

Делегация Палаты депутатов Италии возложила цветы на места разрушенных домов в память о мирных жителях, погибших в результате терактов армянских ВС.

(Редактор: Натаван Эфендиева)