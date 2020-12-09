Президент Ильхам Алиев: Если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны

БАКУ/Trend/ - Что же касается признания Нагорного Карабаха, то все знают, что даже Армения не признала это незаконное образование. Поэтому если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны. Они могут выделить определенную территорию своей страны и создать второе армянское государство не в Азербайджане, а у себя в стране.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

«Визит итальянских парламентариев был очень высоко оценен в азербайджанском обществе. Потому что представьте, люди очень внимательно следят за всеми признаками поддержки, относятся к этому чувствительно. Словом, все общество восприняло этот визит как проявление поддержки. Также люди отмечают, и я согласен с их мнением, что некоторые из ваших соседей принимают в парламентах странные резолюции, связанные с признанием Нагорного Карабаха. Итальянские депутаты отправились в Агдам, побывали в Гяндже, чтобы выразить уважение и почтение Азербайджану, разделить боль азербайджанского народа.

Что же касается признания Нагорного Карабаха, то все знают, что даже Армения не признала это незаконное образование. Поэтому если какая-либо страна хочет признать Нагорный Карабах, то пусть они предпримут определенные шаги внутри своей страны. Они могут выделить определенную территорию своей страны и создать второе армянское государство не в Азербайджане, а у себя в стране.

Словом, это еще раз показывает, что дружба между нашими странами и взаимный позитивный подход между нашими народами уже стали реальностью. Мы и ваш визит оцениваем как хороший знак этого. Уверен, что ваш визит будет иметь очень позитивные результаты, и мы надлежащим образом составим нашу повестку на предстоящие 5-10 лет с целью прочного сотрудничества во всех сферах. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан»,- сказал глава государства.