Азербайджан открыл новую историческую эпоху в национальном развитии - российский политолог (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Азербайджан открыл новую историческую эпоху в национальном развитии, эру, когда воля народа имеет значение, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев услышал эту волю. Об этом, как сообщает Trend, сказал российский политолог и журналист Максим Шевченко на встрече с группой представителей интеллигенции и журналистами.

«Азербайджан, по моему мнению, больше, чем какая-либо другая страна бывшего СССР, сохранил то, что было в СССР, привнеся своё. Я не приемлю расизма и призрения какого-либо народа. На стороне многонационального Азербайджана, в котором среди погибших на войне есть и русские, и талыши, и лезгины, правда. Война велась не с армянским народом, а с людьми, которые вместо того, чтобы кооперироваться, заставляли свой армянский народ убивать и воевать», - подчеркнул Шевченко.

Он отметил, что борьба Азербайджана увенчалась успехом благодаря героям, которые сражались, жертвовали своими жизнями ради освобождения своих земель. Говоря об информационной войне, Шевченко сказал, что человек, который выходит и жертвует своей жизнью, гораздо выше того, кто участвует в информационной борьбе. «Многие до конца еще не понимают - мир западноцентричен, а западные державы определяют наше место в нём. Азербайджан без всякой поддержки - Москвы, Берлина и других сторон, взял этот вопрос в свои руки»,- сказал политолог.

Народы мира узнали Азербайджан. Запад с ужасом воспринял то, что сделал азербайджанский солдат. Все они думали, что нынешняя ситуация закончится также, как это было в 2016 году. Отметим, что известный российский политолог и журналист Максим Шевченко прилетел в Баку, чтобы принять участие в военном параде, посвященном победе во Второй Карабахской Отечественной войне, который состоялся 10 декабря.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева) Twitter: @Fidan_Babaeva