Президент Ильхам Алиев: Я не приглашал Минскую группу совершить визит

БАКУ/Trend/ - Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего представителя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

«В июле мы не стали отвечать на первую армянскую провокацию, то есть, не пересекли государственную границу, хотя могли это сделать. Мы терпеливо отнеслись ко второй армянской провокации в августе. Тогда они отправили диверсионный отряд для убийства наших граждан. Но на третий раз, в сентябре мы перешли к ответным мерам. Мы ответили так, что уничтожили армянскую армию и, можно сказать, армянское государство и положили конец преступному режиму на нашей территории, разрушили выдумки армянских националистов о так называемом «арцахе». Его не существует. Пашинян говорил, что «Карабах – это Армения». Он допустил ошибку и получил заслуженное наказание. Он заслуживает этого унижения. Наш народ, наша страна одержали победу, потому что правда и международное право были на нашей стороне.

На этом я завершаю свои слова, чтобы выслушать вас, потому что идея приехать сюда была вашей. Я могу сказать это еще раз перед камерами. Я не приглашал Минскую группу совершить визит. Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, я не возражаю. Может им есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это на камеру, то пожалуйста. Если не хотите, то я скажу им, чтобы ушли»,- сказал глава государства.