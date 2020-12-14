В Азербайджане за надругательство над телами армянских солдат и надгробиями арестованы 4 человека (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:01)

БАКУ /Trend/ - Мужество, проявленное военнослужащими Азербайджанской армии в ходе Отечественной войны за освобождение территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана, отвага и профессионализм, продемонстрированные ими при несении военной службы, привели к победе, запечатленной в истории Азербайджана золотыми буквами.

Об этом в понедельник сказали Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что распоряжениями Президента Азербайджана многочисленные военнослужащие вооруженных сил Азербайджана были награждены за героизм при выполнении боевых задач и отвагу при исполнении военной службы.

"Несмотря на то, что гражданское население Азербайджана подвергалось нападению со стороны Армении с первого дня контрнаступательной операции по освобождению оккупированных территорий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как Верховный Главнокомандующий вооруженными силами, поставил задачу перед азербайджанской армией наносить удары только по законным военным объектам противника на поле боя, придерживаться в отношении военнопленных и гражданского населения норм и принципов международного гуманитарного права, включая требования Женевских конвенций. Руководствуясь указаниями Верховного Главнокомандующего, солдаты и офицеры азербайджанской армии, демонстрируя при освобождении наших земель от армянской оккупации характерные для нашего народа высокую культуру и гуманизм, относились к мирному населению, включая женщин, детей и стариков, пленных военнослужащих, религиозных деятелей, бережно и заботливо. Такое отношение широко освещалось посредством встреч этих людей с представителями Международного комитета Красного Креста и интервью местным СМИ.

С сожалением следует отметить, что под влиянием тяжелого психологического состояния, вызванного войной, некоторые военнослужащие допустили ошибки в понимании методов и приемов борьбы с противником, что привело к совершению противоправных действий, которые могли омрачить отвагу и решимость вооруженных сил, а также завоеванную победу.

Генеральная прокуратура и военная прокуратура Азербайджана проанализировали распространившиеся в некоторых СМИ и страницах в социальных сетях видеозаписи, в которых отражены кадры надругательства азербайджанскими военнослужащими над телами армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Хотя в ходе расследований было установлено, что некоторые видеоролики были сфальсифицированы, также возникли обоснованные подозрения в том, что некоторые из этих видеозаписей правдивы и отражают действительность.

В дополнение к информации, ранее предоставленной печати, сообщаем, что на основании материалов, собранных по вышеотмеченным данным, военной прокуратурой Азербайджана были возбуждены уголовные дела по статьям (жестокое либо бесчеловечное обращение с военнопленными и другими охраняемыми международным гуманитарным правом лицами) и 245 (надругательство над могилой или трупом) УК Азербайджана, по этим делам проведены интенсивные оперативно-следственные мероприятия.

Следствием были выявлены обоснованные подозрения в том, что служащие в №-ой воинской части вооруженных сил Азербайджана в лице младшего прапорщика Рашада Алиева и Гардашхана Абишева допустили случаи надругательства над телами армянских военнослужащих, убитых в ходе боевых действий на территории Зангиланского района, сняли свои действия на мобильный телефон и отправили эти кадры другим лицам посредством социальных сетей.

Следствием также были выявлены обоснованные подозрения в том, что солдаты №-ой воинской части вооруженных сил Азербайджана Арзу Гусейнов и Умид Агаев, уничтожив армянские надгробия на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района, допустили случаи надругательства, сняли свои действия на мобильный телефон и отправили эти кадры другим лицам посредством социальных сетей.

Р.Алиев, Г.Абишев, А.Гусейнов и У.Агаев привлечены к следствию в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела по соответствующим статьям УК Азербайджана, в их отношении решением суда избрана мера пресечения заключение под стражу.

После проведения необходимых расследований по распространяющимся в настоящее время в социальных сетях видеозаписям, по их итогам общественности будет предоставлена подробная информация", - сказали в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве заявили, что совершение военнослужащими Азербайджанской Республики вышеуказанных преступных действий недопустимо, это противоречит менталитету азербайджанского народа, который отдает предпочтение толерантным, мультикультуральным ценностям и исторически отличался своей гуманностью. Лица, допустившие аналогичные нарушения, будут привлечены к ответственности с применением мер, предусмотренных законом.

"Несмотря на публичные заявления правоохранительных органов Азербайджана о проведении расследований по уголовным делам в соответствии с рекомендациями Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, с параллельным предоставлением информации общественности об этих нарушениях, к сожалению, правоохранительные органы Армении, в том числе Генеральная прокуратура, не предприняли никаких действий и не сделали никаких заявлений по поводу убийства 101 азербайджанского мирного жителя вооруженными силами Армении, ранения 423 гражданских лиц, а также видеозаписей о надругательствах армянских военнослужащих над телами азербайджанских солдат, погибших в ходе боевых действий, о бесчеловечном обращении с азербайджанскими военнопленными.

Следует отметить, что Генеральная прокуратура Азербайджана проводит все необходимые и интенсивные следственные действия по видеозаписям о надругательствах армянских военнослужащих над телами азербайджанских солдат, погибших в ходе боевых действий, о бесчеловечном обращении с азербайджанскими военнопленными, а также по уголовным делам, возбужденным в связи с фактами убийства и нанесения ранений азербайджанским гражданским лицам. Генеральная прокуратура примет все возможные меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности в рамках существующего правового механизма и международного права.

В то же время, Генеральная прокуратура Азербайджана призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги в соответствии с нормами и принципами международного права, принять серьезные меры правового воздействия в связи с преступлениями против граждан Азербайджана, провести открытое и справедливое расследование и проинформировать об этом общественность", - сказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)