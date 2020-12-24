Президент Ильхам Алиев: За 44 дня не было и одного дня, когда бы мы отступали

БАКУ/Trend/ - За 44 дня не было и одного дня, когда бы мы отступали.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления в ходе визита в освобожденные от оккупации Губадлы и Зангилан.

«Мы старались построить свою тактику так, чтобы было меньше потерь. В то же время в нашей тактике было достаточно много и неожиданных шагов. Примененные нами тактические методы являются новшеством для мировой военной науки. Со временем по этому вопросу будет представлена более широкая информация. Но и сегодня данные, просочившиеся в зарубежную печать, свидетельствуют о том, что эта война очень серьезно анализировалась и анализируется военными экспертами. Профессионализм, героизм, планирование, твердая воля, национальный дух, техническое оснащение – все эти факторы в совокупности и единство народа и власти обусловили нашу Победу.

Каждый день мы шли вперед, за 44 дня не было и одного дня, когда бы мы отступали. Не было ни одного дня, чтобы мы не решили какой-то вопрос. Ежедневно утром мною утверждался план боевых операций на каждый день, а в конце дня все это анализировалось. В результате этого мы смогли одержать Победу за короткий срок, освободить родные земли от врага. Мы нанесли противнику такой сокрушительный удар, что он по сей день не может прийти в себя», - отметил Президент Ильхам Алиев.