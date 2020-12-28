Охрана культурного наследия является общечеловеческим обязательством, которое не может быть использовано ЮНЕСКО в политических целях - Хикмет Гаджиев

Политика 28 декабря 2020 21:52 (UTC+04:00)
Охрана культурного наследия является общечеловеческим обязательством, которое не может быть использовано ЮНЕСКО в политических целях - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев дал эксклюзиное интервью АЗЕРТАДЖ.

Trend представляет это интервью.

- Хикмет муаллим, 23 декабря 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Зангиланский район отметил, что Азербайджан на протяжении 30 лет неоднократно обращался в ЮНЕСКО, сообщая о разрушении, арменизации оккупантом Арменией мечетей и исторических памятников на захваченных территориях нашей страны. Однако ЮНЕСКО ни разу не направила миссию. Как можно объяснить появившееся в последнее время у ЮНЕСКО желание направить миссию в нашу страну в то время, как она 30 лет не отвечала на призывы Азербайджана, связанные с миссией?

- Как отметил Президент Ильхам Алиев, Армения осуществила на оккупированных территориях такие незаконные действия, как умышленное разрушение или арменизация культурных, исторических и религиозных памятников нашего народа.

Армения разрушила на этих территориях 927 библиотек, более 60 мечетей, 44 храма, 473 исторических памятника, дворца и музея, а также незаконно вывезла 40.000 музейных экспонатов.

В целях расследования и пресечения незаконных действий Армении Азербайджан неоднократно выступал с предложением направить миссию ЮНЕСКО на наши оккупированные территории. Армения, являющаяся государством-оккупантом, демонстрировала неконструктивный подход, препятствуя всем призывам Азербайджана, связанным с миссией ЮНЕСКО.

На протяжении всего этого времени международная общественность, в том числе ЮНЕСКО, постоянно информировалась о незаконных деяниях Армении на оккупированных территориях Азербайджана. С этой целью подготовлено несколько изданий. К примеру в 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга «Война против Азербайджана – нападение на культурное наследие». В ней содержатся список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях нашей страны, подробная информация об их умышленной арменизации, преподнесении албанских церквей как армянских. Однако адекватной реакции со стороны ЮНЕСКО не последовало.

Еще в 2008 году во время визита тогдашнего генерального директора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона предложила организовать такую миссию. Тогда генеральный директор отметил, что вопрос отслеживается, что он не может сказать о точном времени направления миссии.

Помню, занимая должность руководителя пресс-службы в Министерстве иностранных дел, я выступил с рядом заявлений на эту тему. В 2015 году в одном из интервью я подчеркнул, что Азербайджан приглашает ЮНЕСКО направить миссию для расследования фактов разрушения материально-культурного наследия на оккупированных территориях нашей страны и проведения мониторинга. Однако Армения не позволяет осуществить данную миссию, так как в этом случае факты вандализма против материально-культурных памятников нашего народа на оккупированных территориях будут задокументированы и представлены международной общественности.

В 2016 году поступила информация об использовании Арменией агдамской Джума-мечети в военных целях. В заявлении Министерства иностранных дел было отмечено, что это является грубым нарушением международного права, в том числе Гаагской конвенции 1954 года об охране культурной собственности во время вооруженных конфликтов.

Так что официальный Ереван вместо того, чтобы сейчас лить крокодиловы слезы и заниматься спекуляцией, должен внести ясность в вопрос о том, почему воспрепятствовал миссии ЮНЕСКО. К сожалению, и ЮНЕСКО не проявила принципиальности и решительности в данном вопросе, даже не выступила с заявлением.

2020 год вписан в нашу историю золотыми буквами. Доблестная азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего освободила наши земли от оккупации. В результате весь мир еще раз стал свидетелем злодеяний, варварства, учиненных Арменией против нашего культурного наследия. Недавно по поручению Президента Ильхама Алиева мы повезли аккредитованных в нашей стране дипломатов в освобожденные от оккупации города Физули и Агдам. Все здания, памятники там разрушены, снесены. Мы увидели, что историческое кладбище «Имарет» в Агдаме, где похоронены карабахские ханы, разрушено и осквернено.

Армения незаконно вывезла, присвоила и продала за рубеж музейные экспонаты, рукописи, ковры, исторические предметы украшения на наших оккупированных территориях. К примеру, разрушен Дом-музей знаменитой азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван в Шуше, а собранные в музее сотни уникальных жемчужин искусства, картины, ковры, миниатюры, памятные экспонаты, археологические образцы были разграблены оккупантами. Разрушен известный Музей хлеба в Агдаме. Многие ценные карабахские ковры вывезены в Армению и проданы за рубеж. В Азыхской пещере, являющейся археологическим памятником мирового значения, и Агдаме Армения провела незаконные археологические раскопки и вывезла ценные находки. Фактически Армения на государственном уровне осуществила политику вандализма, грабежа, хищений.

Подобные действия Армении означают грубое нарушение международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции “О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта” от 1954 года и конвенции ЮНЕСКО “О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности” от 1970 года.

Армения несет ответственность за эти незаконные деяния, она должна ответить за это и вернуть похищенные движимые образцы культурного наследия законному владельцу – Азербайджану.

В последние месяцы в мировых медиа прошли многочисленные сообщения, были подготовлены репортажи об учиненных Арменией злодеяниях, вандализме, грабеже. ЮНЕСКО следует адекватно отреагировать на эти незаконные деяния Армении и осудить их. Однако парадоксально, что как в ходе Отечественной войны, так и после нее ЮНЕСКО выступила с рядом непонятных, далеких от реальности и ошибочных заявлений. А на днях заместитель генерального директора ЮНЕСКО заявил, что они ждут от Азербайджана ответа в связи с миссией.

В первую очередь, хотелось бы отметить, что содержание и тон данного заявления являются неприемлемыми для Азербайджана и носят откровенно предвзятый характер. Азербайджан, как мультикультуральная и толерантная страна, обеспечивает защиту всех находящихся на его территории культурных и религиозных памятников - как мусульманских, так и еврейских, христианских. Только один факт – капитальная реставрация недавно Фондом Гейдара Алиева Албанской церкви Святой Марии в габалинском поселке Нидж служит наглядным тому примером.

Акцентирование ЮНЕСКО и некоторыми государствами после победы Азербайджана внимания на проблеме миссии вызывает у нас ряд вопросов. Почему же ЮНЕСКО раньше не направляла миссию? Почему ЮНЕСКО не реагировала, когда на оккупированных территориях Азербайджана разрушались мечети, когда в них содержались свиньи и коровы?! Как отметил господин Президент, выходит, что мечеть можно разрушать?!

При этом когда нет никаких оснований, некоторых, в том числе руководство ЮНЕСКО, “сильно беспокоит” судьба христианских памятников на территориях, освобожденных от оккупации. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы с большим уважением относимся к памятникам, принадлежащим всем религиям в нашей стране, и охраняем их. Однако реакция ЮНЕСКО производит такое впечатление, словно, христианские памятники важнее мусульманских. Это свидетельствует о том, что тогда, как все религиозные, культурные памятники, независимо от принадлежности, должны охраняться, ЮНЕСКО и некоторые политические круги открыто проявляют дискриминацию на религиозной почве. Все это – наглядный пример политического лицемерия и двойных стандартов.

Хотелось бы подчеркнуть здесь еще один факт. В январе 2018 года министр иностранных дел Азербайджана на встрече с новоизбранным тогда генеральным директором Одри Азуле еще раз поднял вопрос о направлении миссии ЮНЕСКО на наши оккупированные территории.

- Как отнеслась к этому вопросу Одри Азуле?

- Очень интересно, что О.Азуле сказала: ЮНЕСКО является гуманитарной организацией, поэтому мы не хотим вмешиваться в политические вопросы.

Сегодня, прошло всего два года, и ЮНЕСКО, видимо, “забыла”, что является гуманитарной организацией. Почему руководство ЮНЕСКО так быстро изменило позицию после славной Отечественной войны Азербайджана?! Почему в организации отсутствует постоянная позиция по тому или иному вопросу?! Конечно, такой подход не может устроить Азербайджан, за и других ответственных членов международной общественности. Запись упомянутой встречи хранится в нашем дипломатическом архиве.

Совершенно очевидно, что новая реальность, сложившаяся в нашем регионе в результате одержанной Азербайджаном победы, беспокоит многие политические круги, которые не могут смириться с этим. Вызывает сожаление то, что и ЮНЕСКО, то ли целенаправленно, то ли невольно, оказалась вовлечена в данные процессы. Руководству ЮНЕСКО следует отказаться от этой политики. ЮНЕСКО является межправительственной организацией и должна осуществлять свою деятельность в соответствии с мандатом объективно и непредвзято. Официальным представителям ЮНЕСКО не следует продвигать национальную повестку государств, гражданами которых они являются. ЮНЕСКО не должна превращаться в инструмент политического влияния того или иного государства. Это наносит ощутимый удар по ее имиджу и независимости. Защита культурного наследия является общечеловеческим обязательством и не должна использоваться в политических целях.

- Какова в настоящее время позиция Азербайджана в связи с миссией ЮНЕСКО?

-Знаете, позиция Азербайджана справедлива и постоянна. То есть, Азербайджан, как вчера, так и сегодня не выступает против организации миссии ЮНЕСКО. Просто необходимо вести себя согласно международному праву и соответствующим процедурам. Когда позволят условия безопасности, между Азербайджаном и ЮНЕСКО должны быть согласованы четкий мандат и состав миссии. Необходимо с уважением относиться к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

В настоящее время Министерство культуры оценивает состояние наших культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях, и эта информация будет представлена ЮНЕСКО. Так же, как и в других сферах, Армения должна ответить за культурный геноцид и террор, осуществленный с целью стереть след азербайджанского народа на этих землях.

- Распространяются сообщения о том, что ЮНЕСКО намерена реализовать вместе с UNITAR определенные проекты в Карабахе. Как Азербайджан относится к этому?

- Да, мы тоже слышали об этом. Эти две организации намерены посредством спутников провести наблюдения в Карабахе и изучить сложившуюся там ситуацию, связанную с охраной культурного наследия. Хочу однозначно заявить, что такая самодеятельность неприемлема. Как ЮНЕСКО, так и UNITAR являются организациями ООН. Они должны действовать согласно международному праву и соответствующим правилам ООН. Карабах является азербайджанской землей, и любая осуществляемая там деятельность должна быть согласована с Азербайджаном. В противном случае, это будет расценено как прямое неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, и будет адекватная реакция.

- Хикмет муаллим, какую еще работу Азербайджан проделал в ЮНЕСКО по охране культурного наследия во время вооруженных конфликтов? Что вы можете сказать в целом о будущем наших отношений с ЮНЕСКО?

- В рамках сотрудничества с ЮНЕСКО Азербайджан уделял особое внимание вопросу охраны культурных памятников в период вооруженных конфликтов. В 2011 году Азербайджан был избран в комитет ЮНЕСКО по охране культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, в рамках которого выступал с инициативами как активный член. В 2012- 2013 годах в рамках комитета был обсужден и принят документ под названием “Охрана культурных памятников на оккупированных территориях”. Данный документ, подготовленный по инициативе и при активном участии нашей страны, включал действия, которые Секретариат ЮНЕСКО должен предпринимать для охраны культурных памятников на оккупированных территориях во время происходящих в мире конфликтов.

Азербайджан, как страна, пострадавшая от оккупации, чутко подходил к вопросу разрушения культурных памятников не только на наших оккупированных территориях, но и во всем мире, и всегда придавал значение сотрудничеству с ЮНЕСКО в этой области. Мы исходили из того, что культурное наследие принадлежит не только отдельному народу, но и всему человечеству.

В 2016 году ЮНЕСКО подготовила первый военный путеводитель по охране культурных памятников. Этот путеводитель является очень важным изданием, переведен на различные языки и используется многими государствами и международными организациями, в том числе НАТО. Финансовый вклад в подготовку путеводителя внес именно Азербайджан. Кроме того, в число его авторов, наряду со специалистами из Италии, Англии, Франции, входил и азербайджанский эксперт. Это - показатель значения, придаваемого нашей страной сфере охраны культурных памятников, а также ее авторитета в этой области.

Кроме того, в 2015-2019 годы во время членства в Комитете всемирного наследия, являющемся одной из самых влиятельных структур ЮНЕСКО, Азербайджан также постоянно уделял внимание вопросу охраны культурного наследия.

Что касается второй части вашего вопроса, должен сказать, что сотрудничество с ЮНЕСКО постоянно находилось в центре внимания Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой. Неслучайно, в 2004 году Мехрибан ханым Алиева была удостоена звания посла доброй воли ЮНЕСКО за заслуги в деле сохранения и развития азербайджанской устной народной литературы и национального музыкального наследия. Именно благодаря ее инициативе и поддержке как в Азербайджане, так и в зарубежных странах были реализованы важные проекты в области охраны культурного наследия, построены школы, реставрированы мечети, церкви, исторические памятники.

Азербайджан, придающий большое значение международному праву, международной гуманитарной деятельности, мультикультурализму, и впредь готов к плодотворному, конструктивному сотрудничеству с ЮНЕСКО, основанному на взаимном уважении. Такого же подхода Азербайджан ожидает в отношении себя и от ЮНЕСКО.

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