Президент Ильхам Алиев: Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной

БАКУ/Trend/- Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Война осталась позади. Она продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство. Железный кулак, превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу. Это и единство, и сила. В нашем обществе есть и единство, у нашей страны есть и всегда будет мощь. Если кто-то сегодня в Армении живет реваншистскими настроениями, то он совершает большую ошибку. Пусть они никогда не забывают эту 44-дневную войну. Если кто-то впредь попытается оскорбить азербайджанский народ, то он получит такой урок, который не сравнится с этой 44-дневной войной.

Азербайджан нанес поражение Армении. Это увидел весь мир, это произошло на глазах у всего мира. Никто не смог нас остановить. Я говорил, что мы пойдем до конца, пусть они назовут нам дату, когда оккупант-Армения покинет наши земли. После предоставления даты мы остановили наши военные операции», - сказал глава государства.