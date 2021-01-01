Президент Ильхам Алиев: 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы

БАКУ/Trend/- 2020 год остается в истории. 2020 год останется в истории как год нашей славной Победы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Нанеся Армении поражение за 44 дня, Азербайджан освободил родные земли от оккупации. Эта Победа будет жить в памяти азербайджанского народа вечно. Это – историческая Победа. Мы восстановили историческую справедливость.

Как вам известно, на протяжении почти 30 лет шли переговоры в рамках Минской группы. Однако они не дали никаких результатов. Фактически Армения на этих переговорах просто стремилась затянуть время.

Происходил процесс имитации переговоров. В 2003 году, когда я в первый раз был избран на должность Президента Азербайджана, я заявил, что для меня как Президента основная задача - освобождение наших земель от оккупации. В первые годы моего президентства были определенные надежды на то, что этот вопрос может решиться мирным путем. Потому что я считал, что нормы и принципы международного права создают прекрасную почву, и знал, что историческая справедливость на нашей стороне. В то же время резолюции Совета Безопасности создавали правовую основу для решения вопроса. Но с годами я видел, что наши надежды тают, и причиной этому была деятельность Армении, ее политика, шаги. С годами становилось яснее, что Армения не хочет решить этот вопрос. Армения просто хочет навечно оставить наши земли под оккупацией и, участвуя в переговорах, создает видимость, что будто переговорный процесс идет, и международные посредники участвуют в этом процессе. Шли годы, и надежды таяли. Я же всегда говорил, за последние 17 лет, можно сказать, во всех выступлениях на международных мероприятиях говорил, что решение этого вопроса для нас является приоритетом. Говорил, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Говорил, что Азербайджан никогда не позволит, чтобы на исторических, исконных азербайджанских землях было создано второе армянское государство. Говорил, что мы никогда не предоставим независимость так называемой «Нагорно-Карабахской республике». Там никогда не будет проведено какое-либо голосование. Я говорил все это, и эта позиция постепенно крепла»,- сказал Президент Ильхам Алиев.