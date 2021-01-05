В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви" - Распоряжение

Политика 5 января 2021 12:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане 2021 год объявлен "Годом Низами Гянджеви" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2021 года "Годом Низами Гянджеви".

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