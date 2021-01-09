Президент Ильхам Алиев: Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт

БАКУ /Trend/ - Либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«По моему указанию на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов идет поиск места для строительства современного международного аэропорта. Правда, рельеф там очень сложный, можно сказать, абсолютное большинство территорий занимают горы. Найти ровное место там трудно. Но проводятся исследования, надеюсь, в ближайшем будущем мне доложат об этом. Таким образом, либо в Лачинском, либо в Кяльбаджарском районе будет построен новый международный аэропорт. А до строительства международного аэропорта в Физули остается уже немного времени. Дано указание, строительство начнется уже в ближайшем будущем, и в этом году в городе Физули, - сейчас от города не осталось и следа, - или же на данной территории начнет функционировать международный аэропорт. Это нужно для развития Карабахского региона, потому что смогут совершать посадку все типы самолетов – как в Физули, так и в Кяльбаджар-Лачинской зоне. В то же время иностранные гости, желающие попасть в Шушу, смогут спокойно приземлиться в Физули и на автомобиле доехать до Шуши. Параллельно со строительством аэропорта необходимо провести предварительные исследования, связанные с организацией международных полетов из города Физули. Международный аэропорт должен организовывать международные полеты. В первую очередь, наша авиакомпания «АЗАЛ» должна серьезно заняться этим вопросом, чтобы сразу после открытия аэропорта обеспечить воздушное сообщение с некоторыми из соседних стран», - сказал глава государства.