Видеокадры из села Шаплар Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из села Шаплар Кельбаджарского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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