Израиль может внести вклад в процесс восстановления в Карабахе - мнение

БАКУ /Trend/ - Израиль может внести вклад в процесс восстановления в Карабахе как на текущем этапе, так и активно участвовать в нем в дальнейшем.

Об этом, как передает в понедельник Trend со ссылкой на The Jewish Press, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

Он подчеркнул высокий уровень дружбы и сотрудничества между Израилем и Азербайджаном: "В последние годы сотрудничество между двумя странами в областях энергетики, технологий, сельского хозяйства и военной промышленности значительно расширилось".

Гулиев отметил, что Азербайджан - одна из немногих стран в мире, где евреи живут в наиболее безопасных и комфортных условиях, без какой-либо дискриминации. «Я знаю, что в Израиле так же с особым уважением относятся к азербайджанцам и ценят все наши позитивные шаги и действия. Считаю, что эти дружеские отношения и сотрудничество должны продолжаться», - сказал он.