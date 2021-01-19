Президент Ильхам Алиев: Шуша увидит еще много-много международных мероприятий

Политика 19 января 2021 17:36 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Шуша увидит еще много-много международных мероприятий

БАКУ /Trend/ - Шуша увидит еще много-много международных мероприятий, будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Рассчитываю на активную поддержку ТЮРКСОЙ в восстановлении наших исторических и культурных памятников и уверен в этом. Потому что на освобожденных территориях было разрушено около 70 мечетей, разграблены музеи, уничтожена вся социальная инфраструктура. В Агдаме вы, наверное, видели оставшуюся стену Драматического театра. Просто, видимо, устали разрушать. Просто, наверное, сил не хватило дальше. Поэтому доведение до мировой общественности варварств оккупационных сил, именно в плане разрушения нашего культурного исторического наследия, думаю, также будет в центре внимания ТЮРКСОЙ, ровно как и помощь нам в плане восстановления наших исторических и культурных памятников. Этот процесс уже начался.

Что касается Агдамской мечети, уже привлечены специалисты. Также после посещения Шуши несколько дней назад, мною были даны указания для начала работы по восстановлению наших религиозных памятников. Активную роль в этом будет играть Фонд Гейдара Алиева. Также даны инструкции по восстановлению мавзолея Вагифа. Я дал инструкции восстановить его в этом году. Мы планируем провести, восстановить "Дни поэзии Вагифа" в этом году. Провести фестиваль «Хары бюльбюль» в этом году. Неслучайно мною Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Думаю, что Шуша после восстановления с ее природой, ландшафтом, историей, историческими памятниками может по праву стать культурной столицей всего региона. Конечно же, рассчитываю, что в следующий ваш визит вы посетите Шушу. Сейчас мы уже строим туда дорогу. В ближайшее время - в этом году будет открыт международный аэропорт. Так что Шуша увидит еще много-много международных мероприятий, будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Казахстане в 2020 году добыто 109,2 млн. тонн угля
В Казахстане в 2020 году добыто 109,2 млн. тонн угля
Потенциал экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном не исчерпан - казахстанский депутат
Потенциал экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном не исчерпан - казахстанский депутат
999 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
999 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Loading Bars
Лента новостей
Совершив трагедию 20 Января, советское руководство хотело сломить волю азербайджанского народа - Арзу Нагиев (ВИДЕО) Политика 19:06
Определен перечень действительных документов для граждан Турции, прибывающих в Азербайджан Политика 18:52
История Реального училища города Шуша. Известные личности – преподаватели и выпускники, деятели культуры (ФОТО) Социум 18:43
Село Чопурлу Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:41
Азербайджан, Афганистан и Туркменистан подписали Дорожную карту для углубления сотрудничества по ряду направлений Политика 18:36
Для разминирования освобожденных территорий в Азербайджан из России доставлена новая техника (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:23
MasterCard будет стремиться облегчить использование современных платежных технологий в Грузии ИКТ 18:17
Правящая партия Азербайджана представила финансовый отчет по итогам 2020 года Политика 18:08
Чистая прибыль Международного банка Азербайджана в 2020 году многократно сократилась Финансы 18:01
Парламентский комитет оценит возможности развития аграрной сферы на освобожденных территориях Азербайджана Политика 18:01
Нидерланды введут дополнительные меры по борьбе с коронавирусом Европа 18:00
На освобожденных территориях Азербайджана будут разбиты гранатовые сады Экономика 17:56
Случаи сброса сточных вод в Каспий заметно сократились - минэкологии Азербайджана Общество 17:56
ИВ Баку купит запчасти для грузовых автомобилей Тендеры 17:51
В Азербайджане предлагается продавать полиэтиленовые пакеты толщиной более 15 микронов Общество 17:49
Мы предлагаем объявить Шушу в 2022 году культурной столицей тюркского мира - Багдад Амреев Политика 17:48
Освобождение азербайджанских земель - это великая победа всего тюркского мира - Багдад Амреев Политика 17:45
Для управления отходами в Азербайджане будут созданы 8 региональных полигонов Общество 17:44
Президент Ильхам Алиев: Морально-политическая поддержка в такое трудное время очень много значит для нашего народа Политика 17:40
Президент Ильхам Алиев: Шуша увидит еще много-много международных мероприятий Политика 17:36
В Азербайджане разработана программа утилизации старых автомобилей Общество 17:32
Президент Ильхам Алиев: Думаю, в ближайшее время все мы увидим возрожденные города Политика 17:29
Ценные бумаги минфина Азербайджана привлекли многократный спрос Финансы 17:28
Президент Ильхам Алиев: Тюркский совет - это та организация, которая больше всех нас поддержала во время войны Политика 17:26
В Минздраве Туркменистана состоялась встреча с немецкими экспертами Бизнес 17:25
Президент Ильхам Алиев: Мы должны беречь свою землю и полагаться только на свои силы Политика 17:24
Президент Ильхам Алиев: ХХ век не видел таких варварств, вандализма и разрушений, сознательного уничтожения городов и сел Политика 17:22
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о службе в таможенных органах" Политика 17:21
В Азербайджане достаточно старый автопарк - эксперт Общество 17:19
Президент Ильхам Алиев: Иностранные журналисты назвали Агдам «Кавказской Хиросимой» Политика 17:19
ГЭЦ Азербайджана объявил регистрацию для участия на экзаменах по приему на госслужбу Общество 17:15
Внешнеторговый оборот Азербайджана превысил отметку в $21 млрд Бизнес 17:13
В Азербайджане продолжается прием молодых солдат в учебные воинские части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:07
Керамзитный завод Туркменистана обнародовал годовой объем производства Бизнес 17:06
Госкомитет Азербайджана оказал материальную помощь семьям шехидов Общество 17:01
Увеличился объем инвестиций в нефтяной сектор Азербайджана Финансы 17:01
Проблемы медиа, которые можно решить - АНАЛИЗ Политика 16:55
Азербайджанская компания заявила о росте общих страховых сборов в 2020 году Финансы 16:44
Выставка известной художницы Аиды Махмудовой PASTPRESENTFUTURE в Нью-Йорке вызвала большой интерес зарубежных СМИ (ФОТО) Культура 16:43
Водный оператор Азербайджана обратился к гражданам в связи с ожидаемой морозной погодой Общество 16:34
Строительство дорог и аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана - главный приоритет для большого возвращения - депутат Политика 16:24
В созданной Азербайджаном новой реальности нет вопроса о статусе Нагорного Карабаха – депутат Политика 16:19
Азербайджан будет в числе первых стран, победивших коронавирус - депутат Общество 16:05
Подсчитывается ущерб, нанесенный армянами лесному фонду и природным богатствам Кельбаджара – Минэкологии (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16:04
Иран и Азербайджан намерены активизировать таможенное сотрудничество Транспорт 15:55
Международный аэропорт Стамбула оказался самым загруженным в 2020 году Транспорт 15:52
В Азербайджане выявлено еще 305 случаев заражения коронавирусом, 949 человек вылечились Общество 15:48
Госслужба Азербайджана направила в госбюджет более 70 млн манатов за 2020 год Бизнес 15:46
В Азербайджане вводятся новшества касательно агрохимического анализа почвы Экономика 15:45
Грузия готова к получению всех видов вакцин – эпидемиолог Грузия 15:44
В Казахстане в 2020 году добыто 109,2 млн. тонн угля Бизнес 15:37
400 тысяч от «Газахского цементного завода» и Akkord STİK в Фонд возрождения Карабаха Общество 15:36
Служба электронной безопасности Азербайджана о кибербезопасности в стране ИКТ 15:34
«Дорога Победы» в город Шуша будет сдана в сентябре (ФОТО) Общество 15:31
МИД Узбекистана о планах сотрудничества с Туркменистаном на текущий год Бизнес 15:22
ICAO о глобальном сокращении пассажироперевозок в 2020 году Транспорт 15:18
В Азербайджане в рамках обязательного медицинского страхования по итогам 2020 г. оказано более 8 млн услуг Общество 15:15
Ирландские медики зафиксировали 81 случай побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna Европа 15:08
Посещение Аллеи шехидов в этом году будет организовано иначе, чем в предыдущие годы Общество 15:03
В Европе планируют разрешить полеты Boeing 737 MAX на следующей неделе Европа 15:01
В Бакинской высшей школе нефти пройдет вебинар на тему «Природные ресурсы Карабаха» Общество 15:01
Подсчитывается ущерб от пожара в Гирканском национальном парке - начальник службы охраны Общество 15:00
Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает о мошенниках в Whatsapp (ФОТО) ИКТ 14:50
МИД Узбекистана обнародовал последние данные товарооборота с Туркменистаном Бизнес 14:49
Спасибо Азербайджану за таких талантливых сыновей! - В Санкт-Петербурге с огромным успехом прошла премьера "Тысячи и одной ночи" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:49
Трагедия 20 Января, став всенародной скорбью, одновременно показала несокрушимость воли азербайджанского народа Политика 14:43
В Азербайджане запрещен ввоз полиэтиленовых пакетов, одноразовой пластиковой посуды - ГТК Экономика 14:42
Минобразования прокомментировало вопрос об открытии школ Общество 14:40
Минздрав Азербайджана о лицах, которые будут вакцинированы на втором этапе Общество 14:38
Вклад Азербайджана в глобальные усилия по борьбе с изменением климата позволил сократить выбросы парниковых газов – министр Парвиз Шахбазов Энергетика 14:37
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана в 2020 году Бизнес 14:32
На освобожденных территориях учреждаются спецпредставительства Президента Азербайджана Политика 14:27
Маски должны носить даже излечившиеся от коронавируса люди - минздрав Азербайджана Общество 14:23
Тот, кто все изображает… 50 оттенков Эльмана Рафиева (ФОТО) Культура 14:23
Население Азербайджана потратило на автомобильное топливо свыше 2 млрд. манатов Экономика 14:16
В Азербайджане открыто новое месторождение меди и золота Бизнес 14:15
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ФОТО) Политика 14:14
Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку гидроэлеватора Тендеры 14:10
TƏBİB рассказало о лицах, которые не будут привлечены к вакцинации в Азербайджане Общество 14:06
Уровень безработицы в Гонконге достиг максимума за 16 лет Другие страны 14:04
Доля китайской продукции в общем импорте Азербайджана заметно увеличилась Бизнес 13:59
Туркменская компания наладила экспорт экологически чистых стройматериалов Бизнес 13:58
Завтра в Баку похолодает до 0 градусов Общество 13:57
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге Политика 13:53
Для обеспечения города Шуша восстановлены два водных источника - "Азерсу" (Эксклюзив) Общество 13:53
Уже вакцинированы 14 человек, их состояние в пределах нормы - главврач бакинской поликлиники Общество 13:51
Планируется подписание заключительных договоров Азербайджана и ОАЭ по проектам солнечной энергии Энергетика 13:50
Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Азербайджаном Политика 13:45
Минсвязи Азербайджана о работах по расширению интернет связи в стране ИКТ 13:36
Крупный азербайджанский банк сократил объем совокупных активов Финансы 13:33
Реваншистские высказывания против Азербайджана несут угрозу, прежде всего, самому народу Армении - украинский эксперт Политика 13:23
Туркменистан в десятке стран с самым дешёвым бензином – GlobalPetrolPrices Энергетика 13:22
Село Шекерджик Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:17
Названы направления деятельности Фонда возрождения Карабаха Политика 13:17
Директор азербайджанской ИТ компании о партнерстве с американской Slack ИКТ 13:11
В Марыйском регионе Туркменистана объявлен тендер на строительство соцобъектов Тендеры 13:05
В большинстве районов Азербайджана выпал снег Общество 13:05
Началась работа над концепцией Музея Победы в Баку Общество 13:00
В Азербайджане более 70% кредитных операций в секторе связи и транспорта проведены в инвалюте Финансы 12:56
Значительная часть в структуре обязательств Межбанка Азербайджана приходится на депозиты Финансы 12:51
Все новости