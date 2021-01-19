Президент Ильхам Алиев: Шуша увидит еще много-много международных мероприятий

БАКУ /Trend/ - Шуша увидит еще много-много международных мероприятий, будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

«Рассчитываю на активную поддержку ТЮРКСОЙ в восстановлении наших исторических и культурных памятников и уверен в этом. Потому что на освобожденных территориях было разрушено около 70 мечетей, разграблены музеи, уничтожена вся социальная инфраструктура. В Агдаме вы, наверное, видели оставшуюся стену Драматического театра. Просто, видимо, устали разрушать. Просто, наверное, сил не хватило дальше. Поэтому доведение до мировой общественности варварств оккупационных сил, именно в плане разрушения нашего культурного исторического наследия, думаю, также будет в центре внимания ТЮРКСОЙ, ровно как и помощь нам в плане восстановления наших исторических и культурных памятников. Этот процесс уже начался.

Что касается Агдамской мечети, уже привлечены специалисты. Также после посещения Шуши несколько дней назад, мною были даны указания для начала работы по восстановлению наших религиозных памятников. Активную роль в этом будет играть Фонд Гейдара Алиева. Также даны инструкции по восстановлению мавзолея Вагифа. Я дал инструкции восстановить его в этом году. Мы планируем провести, восстановить "Дни поэзии Вагифа" в этом году. Провести фестиваль «Хары бюльбюль» в этом году. Неслучайно мною Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана. Думаю, что Шуша после восстановления с ее природой, ландшафтом, историей, историческими памятниками может по праву стать культурной столицей всего региона. Конечно же, рассчитываю, что в следующий ваш визит вы посетите Шушу. Сейчас мы уже строим туда дорогу. В ближайшее время - в этом году будет открыт международный аэропорт. Так что Шуша увидит еще много-много международных мероприятий, будет принимать своих друзей, братьев, как это было на протяжении всей истории», - отметил Президент Ильхам Алиев.