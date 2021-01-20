Мы с уважением чтим память шехидов 20 Января - посол Великобритании (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В начале моей миссии в Азербайджане в 2019 году я в первую очередь посетил Аллею шехидов, и эта фотография снята именно тогда.
Об этом говорится в публикации чрезвычайного и полномочного посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа, опубликованной в Twitter в связи с годовщиной трагедии 20 Января, сообщает в среду Trend.
«Вместе с сотрудниками британского посольства мы с уважением чтим память шехидов 20 Января, являющихся символом независимости Азербайджана», - пишет посол.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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