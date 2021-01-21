Начался визит главы МИД Азербайджана в Туркменистан
БАКУ /Trend/ - Начался визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Туркменистан.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
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