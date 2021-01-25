Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, находящимся с рабочим визитом в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встрече с участием делегаций обеих сторон была обсуждена повестка двустороннего сотрудничества, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что исторические, культурные и религиозные связи, существующие между двумя странами, составляют основу отношений и двустороннего сотрудничества. Было отмечено, что Иран всегда поддерживал суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана, в частности, азербайджанский народ высоко оценил поддержку, оказанную Ираном на всех уровнях, в том числе, поддержку, продемонстрированную народом во время 44-дневной Отечественной войны. Джейхун Байрамов добавил, что между странами имеются тесные отношения, и даже в период пандемии эти контакты интенсивно поддерживались.

Министр Мохаммед Джавад Зариф поблагодарил за оказанное гостеприимство и выразил удовлетворение пребыванием в Баку в период, когда территории Азербайджана освобождены от многолетней оккупации. Было отмечено, что деоккупация территорий создает хорошую возможность для мира, спокойствия и сотрудничества в регионе, что обязательно нужно использовать. Ссылаясь на встречу с Президентом Азербайджана, иранский министр подчеркнул, что между главами двух государств существуют очень полезные отношения. По его мнению , для развития двусторонних отношений нет никаких ограничений, и сотрудничество, существующее в экономической, энергетической, торговой, аграрной и других сферах, отвечает интересам обоих народов.

На встрече министры обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Было отмечено, что в регионе открываются новые возможности сотрудничества, в том числе, были особо подчеркнуты перспективы развития транспортных и транзитных коридоров Север-Юг и Юго-Запад.

Было добавлено, что успешные результаты проведенного в Тегеране последнего заседания Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах, еще раз подтверждают, что деятельность в этом направлении будет служить укреплению экономических связей между двумя соседними странами.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в сферах международных организаций, а также по темам продолжения контактов в трехстороннем и четырехстороннем форматах регионального партнерства. Были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)