Попытки армянской делегации в ПАСЕ внести необоснованные поправки в проект резолюции провалились - МИД Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана ответила на вопрос СМИ в связи с постановлением Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы «Отчет о ходе выполнения процедуры мониторинга ПАСЕ за 2020 год».

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 25 января принял резолюцию «Отчет о ходе выполнения процедуры мониторинга ПАСЕ за 2020 год».

"Было отмечено, что в связи с традиционным ежегодным отчетом в проекте постановления дается оценка основных событий, произошедших в странах, участвующих в процедуре мониторинга или постмониторингового диалога, включая Азербайджан и Армению, и даются соответствующие рекомендации.

В указанной резолюции содержатся соответствующие пункты в контексте боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Так, в пункте 5 резолюции отмечается, что комитет следил за событиями военных действий между Арменией и Азербайджаном в Карабахском регионе 27 сентября 2020 года, проводил дискуссию по текущим вопросам и проводил обмен мнениями с участием депутатов обеих стран, содокладчики по Армении и Азербайджану призывали к мирному урегулированию конфликта. В пункте 11 резолюции говорится: "В связи с нагорно-карабахским конфликтом Ассамблея призывает все стороны воздерживаться от подстрекательской риторики, мешающей политическому диалогу, как можно скорее выполнить положения Трехсторонней декларации по гуманитарным вопросам, незамедлительно провести обмен военнопленными и телами и уважать культурное наследие и приглашает Комитет по мониторингу изучить на парламентском уровне пути создания атмосферы, способствующей мирному процессу. Ассамблея выражает серьезную озабоченность в связи с сообщениями и утверждениями о нарушениях норм гуманитарного права и прав человека всеми сторонами в конфликте, деградации некоторых религиозных объектов и памятников, а также утверждениями об уничтожении частной собственности, и ожидает полного расследования данной информации и устранения нарушений, а также осуждения виновных.

Было отмечено, что попытки армянской делегации в ПАСЕ внести необоснованные поправки в проект резолюции потерпели неудачу. Поправки армянской стороны были отклонены как Мониторинговой комиссией, так и пленарным заседанием Ассамблеи", - отметили в МИД Азербайджана.

В пресс-службе МИД также сообщили, что кроме этого, в рамках сессии армянская делегация хотела провести обсуждение по теме «необоснованная задержка возвращения армянских заключенных и других задержанных властями Азербайджана лиц как нарушение европейских международных стандартов прав человека» на основе процедуры дебатов по текущим вопросам.

"В связи с этим азербайджанская делегация направила письмо председателю ПАСЕ, в котором проинформировала его о нашей позиции по данному вопросу и подчеркнула неприемлемость подобных дебатов. В результате Бюро сочло нецелесообразным проведение дебатов по данном теме.

В то же время было отмечено, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая перед членами ПАСЕ на зимней полусессии 25 января, подтвердила позицию организации и приветствовала трехстороннее заявление, подписанное между Арменией и Азербайджаном 10 ноября 2020 года. Пейчинович-Бурич заявила, что они готовы поддержать обе страны в постконфликтный период в рамках полномочий Совета Европы и проводят консультации со сторонами с этой целью", - заявили в министерстве.