Поддержка ветеранов и семей шехидов Отечественной войны – приоритет для Азербайджана – газета "Azernews"

БАКУ / Trend/ - В газете "Azernews" 27 января 2021 года опубликована статья о государственной заботе, проявляемой к ветеранам Карабахской войны и семьям шехидов, сообщает в четверг Trend.

После победы в Отечественной войне государственная забота и поддержка семей шехидов и раненых в боях с армянскими вооруженными силами является одной из приоритетных задач Азербайджана.

В статье приведена обширная информация о шагах, предпринимаемых государством в этом направлении.

Публикация рассказывает о мерах государства по улучшению социального благосостояния и жилищных условий семей военнослужащих, сыгравших незаменимую роль и отдавших жизни за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

Подчеркивается, что распоряжение Президента Ильхама Алиева от 25 января, а также распоряжение о предоставлении жилья, предусмотренного для беженцев и вынужденных переселенцев, семьям шехидов и раненых военнослужащих, постоянное обеспечение жильем и автомобилями лиц этой категории, предоставление им различных социальных выплат и льгот, создание государством фонда "YAŞAT" показывают насколько эта сфера является приоритетной для Азербайджанского государства и его руководства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)