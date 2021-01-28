В раздел Википедии на польском языке включены статьи об Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По инициативе члена Совета азербайджанцев Польши, магистра Университета экономики и гуманитарных наук в Варшаве Фариды Алиевой в раздел Википедии на польском языке включены статьи, посвященные Азербайджану, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отметим, что наша соотечественница осуществляет эту деятельность еще и как волонтер Методического центра Википедии "Горгуд". Уже некоторое время она пишет и редактирует статьи для раздела Википедии на польском языке, старается устранить пробелы, связанные с нашей страной. До внимания польских читателей доведены статьи о генерал-майоре азербайджанской армии Хикмете Гасанове, товузских боях, бомбардировке Гянджи и др.

По словам руководителя Совета азербайджанцев Польши Фарида Джафарли, наши соотечественники планируют создать польско-азербайджанский клуб Википедии. Основная цель заключается в обеспечении размещения в разделе Википедии на польском языке статей, содержащих достоверную информацию, связанную с Азербайджаном.

Предусмотрено также проведение занятий для членов клуба инструкторами Методического клуба Википедии "Горгуд", созданного по инициативе депутата Милли Меджлиса Эльнура Аллахвердиева.