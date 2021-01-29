Супруга Рафига Гусейнова выразила признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
БАКУ /Trend / - Супруга народного артиста Рафига Гусейнова (Рамиш) Гюллю Гусейнова выразила признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Гюллю Гусейнова сообщила Trend, что Рафиг Гусейнов в данное время находится в реанимационном отделении Бакинского центра здоровья.
"Я сейчас нахожусь в Бакинском центре здоровья, каждую минуту врачи сообщают мне о состоянии его здоровья, они с большой заботой и вниманием относятся к процессу лечения Рафига. Выражаю глубокую признательность руководству страны и Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за то, что держит в центре внимания процесс лечения Рамиша", – сказала Гюллю Гусейнова.
(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)
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