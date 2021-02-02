Группе молодых людей предоставлены Президентские премии – распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи в 2021 году.

Согласно распоряжению, на основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи следующим лицам, особо отличившимся в области науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социальной деятельности, инноваций и предпринимательства предоставляются Президентские премии для молодежи 2021 года:

Аббасзаде Оруджали Салех оглу

Абдуллаева Наргиз Джовдат гызы

Ахмедов Рамиль Байрам оглу

Исмаиллы Исмаил Джафар оглу

Гараев Атеш Ибрагим оглу

Гасымов Парвин Алим оглу

Гасымзаде Захра Иса гызы

Ганбаров Наджаф Билал оглу

Мирзоева Самра Таир гызы

Пердешунас Фарид Байрам оглу.