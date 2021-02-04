Поправка о праве докторантов на отсрочку от военной службы рекомендована на пленарное заседание Милли Меджлиса
БАКУ /Trend/ - Состоялось онлайн-заседание комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в четверг Trend, в ходе заседания во втором чтении была обсуждена поправка в закон Азербайджана "О воинской обязанности и военной службе". По итогам обсуждений было принято решение рекомендовать поправку на пленарное заседание Милли Меджлиса во втором чтении.
Отметим, что поправка предусматривает отсрочку от военной службы сроком на три месяца для призывников, успешно сдавших первый экзамен для поступления в докторантуру в Азербайджане.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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Поправка о праве докторантов на отсрочку от военной службы рекомендована на пленарное заседание Милли Меджлиса
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