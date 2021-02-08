Азербайджанские радиоканалы будут вещать в Нагорном Карабахе и на прилегающих территориях

БАКУ /Trend/ - В видеоформате состоялось очередное заседание Национального Совета по Телевидению и Радио Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, в ходе заседания обсуждались вопросы организации радиовещания на освобожденных от оккупации территориях.

Так, после обсуждений было принято решение об организации радиовещания в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях общереспубликанских радиоканалов (радио "Xəzər", радио "Azad Azərbaycan", 100.5 FM, радио "Авто FМ", радио "Araz", радио "Space", Radio Antenn, радио "Media FM") через радио-телевещательные станции (РТВС), расположенные в городе Шуша.

На заседании также был объявлен конкурс, который пройдет с 10 февраля по 12 марта 2021 года, на тему открытия нового регионального радиоканала в Нагорном Карабахе и прилегающих районах на рабочей частоте 102,7 МГц.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)