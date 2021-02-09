Представители СМИ пообедали с военнослужащими ракетно-артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня был организован визит представителей СМИ в воинские части ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии, в ходе которого представители медиа также пообедали вместе с военнослужащими, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Представители медиа, ознакомившись в ходе визита с современными артиллерийскими установками и встретившись с личным составом, понаблюдали за выполнением практических задач.

Также на вопросы журналистов ответили пресс-секретарь минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, командующий ракетными и артиллерийскими войсками генерал-майор Агамир Султанов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)