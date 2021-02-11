Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко на встрече с группой представителей интеллигенции и журналистами в Баку.

Коротченко отметил, что взятие под контроль города Шуша было переломным моментом в военной кампании в Нагорном Карабахе: «Эту войну выиграли не беспилотники, а народ, и как Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной победе, которой добился Азербайджан».

По его словам, освобождение оккупированных территорий Азербайджана приведет к новым достижениям страны в развитии экономики. Экономика - это основа, и Азербайджан очень эффективно развивается в этой сфере, добавил он.

«Азербайджан - это светское государство, где представители всех культур и религий чувствуют себя комфортно», - подчеркнул Коротченко.

Касаясь темы развития транспортных связей в регионе, он подчеркнул, что создание транспортных коридоров между основной частью Азербайджана и Нахчываном в интересах не только Азербайджана, но и Армении.

Отметим, что сегодня проходит встреча с находящимся с визитом в Азербайджане главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva