Парламент Азербайджана ответил сенаторам США – Заявление

Политика 14 февраля 2021 14:40 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана ответил сенаторам США – Заявление

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским отношениям Азербайджан-США выступила с заявлением, сообщает Trend.

Заявление сделано в связи с письмом, которое 9 февраля 2021 года некоторые члены Сената адресовали президенту США Джозефу Байдену.

Подписавшие письмо сенаторы подвергли критике Турцию из-за поддержки Азербайджана, который обеспечил свою территориальную целостность и урегулировал нагорно-карабахский конфликт, основываясь на принципах и нормах международного права.

По этому поводу в заявлении Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-США говорится:

"Письмо, адресованное президенту Джозефу Байдену некоторыми членами Сената США 9 февраля 2021 года, вызвало у нас серьезное удивление и сожаление. В этой связи, как члены рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-США заявляем следующее:

– Большинство подписавших это письмо сенаторов США никогда не призывали Армению прекратить продолжавшуюся 30 лет оккупацию международно признанных территорий Азербайджанской Республики;

– Большинство сенаторов США никогда не выражали озабоченности по поводу проводимой Арменией политики этнических чисток против азербайджанского народа, изгнания сотен тысяч людей с их родных земель, грубого нарушения прав человека, уничтожения и разграбления деревень, городов, древнего и богатого культурного наследия азербайджанского народа во время оккупации;

– Многие сенаторы США не осудили многочисленные массовые убийства, совершенные Арменией против азербайджанского народа, ее военные преступления, особенно Ходжалинский геноцид, 29-летие которого мы скоро будет отмечать;

– Требования уважать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана и прекратить армянскую оккупацию отражены в резолюциях Совета Безопасности ООН 822, 853, 874, 884, и официальный Вашингтон тоже проголосовал за все эти резолюции;

– В соответствии с нормами и принципами международного права Азербайджанская Республика освободила свои земли от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, тем самым обеспечив выполнение известных резолюций Совета Безопасности ООН;

– Миротворческая операция, начатая в ответ на очередную военную агрессию Армении, проводилась целиком и полностью в международно признанных границах Азербайджанской Республики;

– Для сенаторов США неприемлемо обвинять в урегулировании конфликта Азербайджан, который восстановил свою территориальную целостность;

– Подобные заявления не служат миру и безопасности в регионе Южного Кавказа, но могут подтолкнуть существующие радикальные и реваншистские силы в Армении к новой эскалации ситуации;

– Несправедливо критиковать Турцию за ее политическую и моральную поддержку справедливой борьбы Азербайджана, основанной на нормах и принципах международного права;

– Растущая политизация прав человека вызывает серьезную озабоченность;

– Недопустимы попытки сенаторов вмешаться во внутренние дела суверенного государства, каковым является Турция;

– Несмотря на то, что протестующие, незаконно проникшие в Конгресс США, были названы «террористами», демонстрируется предвзятое отношение, которое основывается на поддержке движения, пытавшегося свергнуть демократически избранное правительство в Турции 15 июля 2016 года, и попытках представить его представителей в качестве «защитников прав человека»;

– Попытки обвинить Турцию, где различные этнические группы жили в мире и спокойствии на протяжении всей истории и которая использовала свое право на самооборону для предотвращения многочисленных угроз в своем регионе, боролась с терроризмом внутри и за пределами страны, в противоборстве с любой этнической группы обречены на провал.

– Мы ценим стабилизирующую роль Турции на Южном Кавказе и ее деятельность, направленную на мир и экономическое развитие в регионе.

– Мы призываем Сенат США поддержать и внести свой вклад в усилия Азербайджана и Турции по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)

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