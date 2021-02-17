В Гяндже огонь был открыт по жилому кварталу, надо было стрелять по нефте- и газопроводу - признания Саргсяна

БАКУ /Trend/ - ОТРК «Искандер» был применен в последний период Второй карабахской войны, а более конкретно – в направлении города Шуша.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в интервью армянскому телеканалу экс-президент Армении Серж Саргсян.

«Это было в прессе, и у меня есть достоверная информация о том, что «Искандер» был применен, был применен в последний период войны, а более конкретно – в направлении Шуши», - сказал он.

При этом Саргсян отметил, что в первую очередь надо было стрелять по нефте- и газопроводу.

Он также напомнил, что огонь был открыт по жилому кварталу Гянджи, а не по военному объекту.