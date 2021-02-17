Армяне организуют выставку ковров, украденных из города Шуша – ЮНЕСКО хранит молчание

БАКУ /Trend/ - Армяне, которые постоянно пытаются сфальсифицировать историю и присвоить культурное наследие Азербайджана, собираются открыто продемонстрировать очередной "продукт" своей агрессии – ковры, украденные из города Шуша, который они держали под оккупацией почти 30 лет.

Как передает в среду Trend, ковры будут выставлены 20 февраля в Национальном архитектурном музее-институте имени Таманяна в Ереване.

Эти экспонаты Шушинского музея ковров были вывезены из города Шуша в Армению первого ноября прошлого года. Самому старому из ковров около 350 лет.

Как сообщили Trend в Национальном музее ковра Азербайджана, представленные на выставке так называемые "арцахские" ковры являются образцами национального наследия, сотканными азербайджанскими ковроткачами Карабаха – неотъемлемой части нашей страны.

"Эта выставка – очередная фальсификация армян. Скорее всего, коллекция состоит из ковров, оставленных в домах азербайджанцев, покинувших Шушу после оккупации в 1992 году. Ковер – одно из таких редких произведений искусства, которое является важным источником информации об истории региона, где он был соткан, о принадлежности живущих там людей. Одной из главных целей, которую наши враждебно настроенные соседи пытаются достичь путем арменизации наших ковров, является фальсификация истории Карабаха. Состав, узоры и цветовая гамма этих изделий, которые создавались здесь веками, еще раз доказывают, что Карабах – это один из древних культурных центров Азербайджана", – сказали в музее.

Было подчеркнуто, что армяне всегда занимались торговлей, а не ковроткачеством, и в процессе этого им удалось сформировать ложное представление, представив азербайджанские ковры как армянские. Яков Зедгенидзе, проводивший исследования в Карабахе в XIX веке, отмечал, что все мусульманское население занималось ковроткачеством, а карабахские ковры занимают первое место на всем Кавказе как по количеству, так и по качеству.

"Исследователь также писал, что армяне этим искусством не занимаются, напротив, они смотрят на ковроткачество через призму "нежелательной работы". Тот факт, что потомки армян, которые высмеивали ковры азербайджанцев в XIX веке, теперь претендуют на наши ковры в XXI веке, является еще одним проявлением агрессии против нашего культурного наследия", – добавили в музее.

Пресс-служба ЮНЕСКО отказалась давать комментарии по вопросу Trend.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)