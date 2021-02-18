Министр нацобороны Турции направил письмо семье азербайджанского шехида (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар направил письмо шехиду Отечественной войны старшему лейтенанту Валеху Мамиеву, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Письмо передано его семье, которая живет в селе Кюрекчи Ярдымлинского района.

В письме говорится: «Гибель старшего лейтенанта Валеха Мамиева, тяжело раненного в 44-дневных боях, проводимых доблестной азербайджанской армией за освобождение земель Азербайджана от оккупации Армении, глубоко потрясла нас. Мамиев сдержал обещание, данное им об освобождении оккупированных земель, и вознесся на вершину шехидства после освобождения населенных пунктов вблизи Губадлинского района. Мужество и героизм павших героев и ветеранов никогда не будут забыты. Их светлая память будет навеки жить в наших сердцах. Турция со всеми своими возможностями до конца будет рядом с азербайджанскими тюркскими братьями. От своего имени лично и от имени сотрудников министерства национальной обороны выражаю вам глубокие соболезнования, мы разделяем вашу печаль, желаем упокоения душам шехидов», - говорится в послании турецкого министра.

(Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)