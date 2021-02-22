Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.

Заявление направлено Генсеку ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару по правам человека ООН, Верховному комиссару по вопросам беженцев ООН, Совету по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, СЕ и ЕС, ОБСЕ, международным институтам и аппаратам Европейских омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой структуры, Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, Европейской сети омбудсменов прав ребенка, Международному бюро мира, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам зарубежных стран в Азербайджане, азербайджанским диаспорским организациям.

В обращении говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. В документе указано, что это страшное преступление против человечности было организовано тогдашним политическим руководством Армении: «Во время Ходжалинского геноцида, совершенного 29 лет назад, были убиты 613 мирных жителей-азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. В результате совершенного геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей. Ходжалинская трагедия очередной пример политики оккупации и этнической чистки, направленной армянскими националистами и их пособниками против азербайджанского народа».

В документе подчеркивается, что после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти по его инициативе Милли Меджлис Азербайджана в 1994 году дал политическую и правовую оценку Ходжалинскому геноциду, и 26 февраля был объявлен «Днем Ходжалинского геноцида».

Особую роль в донесении правды о геноциде и армянских зверствах до мировой общественности сыграла международная кампания «Справедливость для Ходжалы!», начатая вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Парламенты Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, Гватемалы и Джибути признали в принятых документах массовую резню в Ходжалы как геноцид: «Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии, Парагвая, а также исполнительные и законодательные органы 22 штатов США решительно осудили и оценили Ходжалинскую трагедию как геноцид. ОИС признала Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию – геноцидом»

В обращении указано, что Ходжалинский геноцид, произошедший на глазах мировых государства в конце XX века, является преступлением, совершенным не только против азербайджанского народа, но и против человечества. К сожалению, несмотря на то, что с тех пор прошло 29 лет, международная общественность всё ещё не дала должной политической и правовой оценки этому бесчеловечному акту, и лица, совершившие это кровавое деяние, не привлечены к ответственности: «Отсутствие адекватной реакции мирового сообщества на Ходжалинский геноцид далеко от нравственности и неприемлемо, потому что создает почву для повтора таких преступлений в будущем».

Омбудсмен Азербайджана призвала международные организации и государства признать Ходжалинскую резню как акт геноцида, чтобы преступники, совершившие это злодеяние против человечности, предстали перед правосудием.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)