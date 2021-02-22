Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО)

Политика 22 февраля 2021 21:44 (UTC+04:00)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22-го февраля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящейся в нашей стране делегацией Национального собрания Франции, передает Trend.

Тепло приветствовав гостей, г-жа Гафарова коснулась богатой истории отношений между Азербайджаном и Францией, развивавшихся на самых разных уровнях в определённые отрезки истории. Независимый Азербайджан считает очень важным углубление отношений с Францией, а переговоры, проведённые во время взаимных визитов Президента Ильхама Алиева и Президента Франции, а также подписанные в их ходе документы привнесли в эти отношения качественно новые аспекты.

Политический диалог высокого уровня благотворно влияет на взаимодействие в экономической, культурной и гуманитарной областях. Если мы окинем взглядом объём товарооборота между нашими странами в прошлом году, мы ясно увидем поступательное развитие и в этой области. Сегодня в Азербайджане действуют французские компании, и их деятельность заслуживает похвалы. Сделанные в разнообразных сферах взаимные инвестиции говорят о значительном потенциале.

Г-жа Председатель подчеркнула в ходе беседы большое значение непрерывного развития межпарламентских связей, занявших особое место в парадигме межгосударственных отношений, углубление коих служит интересам двух народов. Двусторонние визиты и встречи наших депутатов также важны, поскольку предоставляют возможность обсудить вопросы, касающиеся обеих сторон.

Г-жа Председатель особо подчеркнула в этой связи роль групп дружбы, продолжающих позитивную деятельность в парламентах двух стран. Первый вице-президент Азербайджана г-жа Мехрибан Алиева ещё в бытность свою депутатом Милли Меджлиса руководила нашей группой дружбы с Францией и сделала существенный вклад в развитие взаимосвязей; это - сложившаяся традиция, которой и поныне с успехом следуют члены этой группы. Упомянув, что во французском Сенате есть группа дружбы с Кавказом, г-жа Гафарова заметила, что создание отдельной группы по Азербайджану создало бы дополнительный импульс для развития нашего сотрудничества в будущем.

Затем, г-жа Председатель подчеркнула, что посещение нашей страны группой французских депутатов приходится на исторический момент: Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны и восстановил свою территориальную целостность. К сожалению, однако, именно в эту судьбоносную пору под влиянием армянской диаспоры в парламенте Франции прозвучал ряд предвзятых мнений о справедливой борьбе Азербайджана, и были приняты заявления и документы такого же свойства. Естественно, это не может не беспокоить азербайджанскую сторону, которая желала бы, чтобы в законодательном органе такого государства, как Франция, реалии нашего региона и позиция Азербайджана озвучивались объективно и доносились до французской общественности без искажений. Г-жа Гафарова сказала с уверенностью, что члены группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Франции приложат более энергичные усилия для выполнения этой задачи.

Приведя некоторые факты о Нагорно-Карабахском конфликте, г-жа Спикер сообщила гостям, что 26-го февраля в нашей стране будет отмечаться 29-я годовщина Ходжалинской трагедии, учинённого армянскими фашистами побоища, унёсшего жизни 613 мирных жителей - в том числе, женщин, детей и стариков - безо всякой пощады и только за то, что они были азербайджанцами. Парламенты и группы дружбы многих стран уже приняли заявления в связи с этим несчастьем.

Г-жа Председатель говорила и о наших взаимоотношениях в гуманитарной сфере, упомянув деятельность в Азербайджане француского лицея и француского университета. С другой стороны, Азербайджан с успехом реализовал ряд гуманитарных проектов во Франции, добавила г-жа Гафарова.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Меджид Эль Гераб поблагодарил спикера азербайджанского парламента за тёплый приём, прежде чем сказать, что Франция считает очень важным развитие своих отношений с Южным Кавказом и подчеркнуть, что пришедшие на эту встречу французские депутаты – друзья Азербайджана.

Гость признал с сожалением, что, действительно, реалии данного региона порою не представляются в истинном свете в законодательном собрании Франции. Но, добавил он, французские депутаты понимают беспокойство азербайджанской стороны и намерены сообщить своим коллегам, полностью и объективно, всё увиденное ими в ходе нынешнего визита в нашу страну. Некоторые законодатели и определённая часть общества Франции имеют ложное представление о положении вещей, продолжал г-н Эль Гераб. Их надлежит обстоятельно информировать о культурном разнообразии, интересе к французской культуре и деятельности французских образовательных учреждений в Азербайджане.

Участвовавшие во встрече французские депутаты Фредерик Дюма, Белкир Баладад, Мустафа Лаабид, Кароль Бюро Боннар и Мишель Делпон высоко оценили светский характер Азербайджана, царящую в стране толерантность, а также интерес к французской культуре. Как они сказали, следует вести целенаправленную работу над тем, чтобы правый голос Азербайджана стал громче, а разворачивающиеся в регионе процессы доносились до общественности в неискажённом виде.

Гости заявили о намерении озвучить с парламентской трибуны как свои мысли о правом деле нашей страны, так и правду о Ходжалинской трагедии. Они также проследят за тем, чтобы всё это было отражено в документах, распростряныемых от имени их парламентской группы дружбы.

Во время встречи также обсуждались будущие направления развития межпарламентских связей, усилия по борьбе с пандемией и иные темы, интересующие обе стороны.

В мероприятии приняли участие Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Францией Солтан Мамедов, член той же группы Джаваншир Фейзиев, руководитель Аппарата азербайджанского парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Image
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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